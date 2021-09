Villa Luzuriaga: vecinos del barrio Peluffo denuncian que les taparon un mural con pintadas políticas

Este martes, la asociación que mantiene el barrio denunció que encontraron un mural, que se encontraban pintando durante el fin de semana por el Día del Árbol, tapado con escrituras de propaganda política.

Los vecinos que integran la asociación Peluffo Verde, en Villa Luzuriaga, reclaman que, en la noche del martes, les taparon con una pintada política un mural que habían realizado el domingo anterior para conmemorar el Día del Árbol, en la intersección de las calles América y Facundo.

“Siento mucha tristeza al ver la pintada porque se ve que no se puede generar un cambio en la sociedad. Es gente que mira y no ve.”, expresó con indignación uno de los integrantes de Peluffo Verde, que prefirió no dar su nombre, en diálogo con El1 Digital. “No pedimos que nos ayuden, pedimos que no destruyan”, sumó.

Además, el frentista manifestó que cada actividad que realizan para mejorar el barrio Peluffo les lleva tiempo, esfuerzo y dinero. “Nos cuesta realizar esto (por el mural), todos trabajamos y tenemos hijos. Las cosas cuestan porque habíamos conseguido una donación y pusimos plata entre todos, pero es un domingo que, en vez de descansar, te la pasas pintando. Ahora es arrancar de cero”, relató.

En este sentido, el integrante recordó las actividades que realiz a la asociación en pos de mejorar el barrio. “La intención es llevar conciencia a los vecinos que pasan por ahí porque no tenemos ninguna normativa o ley que proteja el área. Podemos plantar 180 árboles, como hicimos el año pasado, pero viene una persona, compra un terreno que quiere poner un galpón y no hay forma de protegerlos”, planteó.

El objetivo de la asociación civil Peluffo Verde es reforestar el barrio y mantener la biodiversidad del área. En agosto del año pasado, presentaron un proyecto de ordenanza para declarar como reserva urbana la zona que abarca desde las calles Monseñor Bufano, Venezuela, Colonia y Triunvirato, pero, según aseguraron, aun no obtuvieron una resolución por parte de las autoridades. Mientras tanto, realizan actividades de concientización y reforestación.