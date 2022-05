Virrey del Pino: con un festival, buscan donaciones para pagar estudios a vecinos afectados por fumigaciones

En conversación con el programa Antes que todo, Gebel detalló: “No es tan simple detectar este tipo de veneno. Son venenos inteligentes que se esconden en los tejidos grasos del cuerpo. Por eso es que los valores de los análisis son muy elevados. Estos análisis valen arriba de los 8.000 pesos, el más simple. Después tenés, por ejemplo, los análisis de tierra y de agua de las casas, que hasta el año pasado eran 8.000 pesos cada compuesto. Sé que los precios, desde fines del año pasado a esta parte, tuvieron un cambio abismal, en mi caso mi doctora es quien busca los presupuestos”.

“Por ejemplo, toda nuestra familia comenzó con los estudios en el Hospital de Niños. Y a mi esposo hay análisis que no se los hicieron. No los pudimos pagar. Pero no nos ocurrió solo a nosotros. En parte de los vecinos de la asamblea hay muchos casos de cáncer. Son vecinos que viven a una cuadra del campo de soja, o enfrente. Son personas que tienen que realizarse estudios toxicológicos y no tienen el dinero”, marcó.

El festival es el sábado 14 de mayo, a las 15, en la Plaza de Oro Verde, en el Kilómetro 36, a la altura de la calle Hortiguera. «Tenemos la participación de muchas organizaciones, grupos, asambleas. Va a haber bandas musicales, buffet y disertaciones de las personas que luchan contra la contaminación”, adelantó.

“También no están faltando donaciones de pintura. Quien quiera contactarse con nosotros puede comunicarse por WhatsApp al número 1158143718”, invitó.