Virrey del Pino: desactivan una fiesta clandestina a la que asistieron 300 personas

Había una gran cantidad de menores de edad, más de 50 vehículos e incautamos bebidas alcohólicas de todo tipo.

Una fiesta clandestina en una casa quinta de Virrey del Pino fue desactivada anoche por el Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada. Al evento habían asistido unas 300 personas.

Desde la cartera de Seguridad se precisó en un comunicado oficial que «la invitación a la fiesta clandestina se envió a través del WhatsApp durante los días previos y la dirección se informó por esa vía a último momento«.

Al tomar conocimiento del hecho, las autoridades judiciales y policiales realizaron un allanamiento la calle Juan Esparza al 5.400. Entre los concurrentes al festejo ilegal había una gran cantidad de menores de edad y además el DJ era Cristian U, el mediático que salió de Gran Hermano.

“Necesito laburar. ¿Qué querés que haga? Me contratan de un lugar para ir a tocar, que sé que no está bien, pero uno tiene que laburar. Entonces, ¿qué hago? Pongo mis pautas. Me curé todo bárbaro (de Covid-19), todo genial. O sea, no contagio ni me contagian. De todas formas, se tiene que respetar. Estamos de acuerdo, pero necesito laburar», expresó Cristian U al programa Nosotros a la mañana.

Por el hecho intervino el magistrado Néstor Pablo Barral, titular del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón 3. En el operativo se identificó a todos los participantes, quienes firmaron un acta tomando conocimiento de estar violando el artículo 205 del Código Penal.

El director de Gestión de la Seguridad Privada, Marcelo Montero, explicó que «luego de firmar el acta, (los jóvenes) se retiraban del lugar y los procedimientos posteriores quedan en manos de la justicia federal».

«Estuvimos desactivando fiestas clandestinas durante todo el fin de semana. En esta oportunidad nos encontramos con alrededor de 300 jóvenes, más de 50 vehículos e incautamos bebidas alcohólicas de todo tipo«, finalizó Montero.

Participaron del operativo, personal del Registro Bebidas alcohólicas (REBA), del Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia, del Grupo Apoyo Departamental (GAD), del Grupo Prevención Motorizada y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas.

Vale recordar que ese tipo de reuniones están prohibidas en el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio que rige debido a la pandemia de coronavirus. Y por denuncias se habilitó una línea que funciona de viernes a domingo de 22 a 06 cuyo número es el (221) 429-3386.

Fuente: NoFiccionWeb