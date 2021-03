Virrey del Pino: desvalijaron un local de indumentaria para bebés y niños

Ocurrió durante la madrugada del pasado martes. Antes de retirarse del comercio, los asaltantes desconectaron y se llevaron las cámaras de seguridad.

La inseguridad no da tregua en el Partido. En esta oportunidad, un grupo de delincuentes ingresó a un local de ropa de bebés y niños, a la altura del km. 42 de la Ruta Nacional N° 3, en Virrey del Pino, y se llevó toda la mercadería que estaba a su alcance.

El hecho ocurrió el pasado martes, en horas de la madrugada, cuando la organización delictiva arribó al lugar en dos vehículos de apoyo, forzó la persiana e ingresó al local. Durante el ilícito, desconectaron y se llevaron las cámaras de seguridad para que no logren identificarlos.

Según pudo saber El1 Digital, si bien se está tratando de reconstruir el recorrido que realizaron los malhechores tras el robo en la localidad del sur del Distrito, al momento, se desconoce su paradero.

Tras la viralización de este nuevo episodio delictivo, vecinos denunciaron que los robos se han vuelto moneda corriente en la zona. “Sin palabras, cuánta impotencia genera esto, es inexplicable. Ya no me quedan dudas de que no es suficiente la seguridad para la cantidad de habitantes que somos en La Matanza”, expresó Natalia, vecina de la zona.