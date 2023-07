Virrey del Pino: instalaron un nuevo puente vehicular que conecta a cinco barrios de la localidad

Mientras avanza la obra de la Autopista Presidente Perón, que atravesará la localidad de Virrey del Pino, zona sur del partido de La Matanza, vecinos protestaron por el cierre de vías vehiculares que trajo aparejada la construcción. Para satisfacer la demanda local, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Nación habilitó un nuevo puente vehicular, que atraviesa la construcción de la futura Autopista y conecta a cinco barrios: Oro Verde, San Javier, Golf, 9 de Julio y Almafuerte.

Ubicado en la calle Areco, cruza el sector de la calle Urien, a la altura del km. 38 de la Ruta Nacional N° 3, y ya se encuentra en uso, aunque cabe destacar que aun falta asfaltar un sector, instalar luminarias para los cruces nocturnos y colocar el guardarraíl correspondiente. En este contexto, residentes de la zona pidieron que se concrete la instalación de paradas oficiales de colectivos y alumbrado público en las inmediaciones del nuevo puente.

“A la noche, los colectivos cambian su recorrido y nos dejan en la parada de Urien porque en Areco no hay luz y está muy oscuro. Entendemos que los choferes toman esa decisión porque ellos también corren peligro y tienen que cuidarse, sabemos que la calle está así; pero los colectivos suelen desviarse para Ruta N° 3 y siguen para el km. 39, y a nosotros nos dejan tres o cuatro paradas más lejos”, explicó una vecina de la zona en diálogo con El1. Si bien la frentista aseguró estar de acuerdo con la construcción de la Autopista y que, una vez finalizada la obra, resultará “cómoda”, lamentó la falta de iluminación y los recorridos cambiantes del transporte público.

“Durante la noche, en Areco no se ve nada y las únicas luces son de las casas de los vecinos. Hay algunos choferes que no tienen problema en parar donde les pedimos, pero otros respetan el cambio de recorrido, y está bien, porque no pueden parar a la altura del puente cuando está todo oscuro. Por eso necesitamos de luminarias”, señaló.