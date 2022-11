Virrey del Pino: la comunidad educativa de una escuela técnica, en alerta ante “recortes” en la institución

La institución Fundación Fangio ofrece la especialidad en Electromecánica y, actualmente, cuenta con más de 200 alumnos. De modalidad privada, con una subvención del cien por ciento, todos los postulantes deben aprobar tres instancias evaluativas para recibir una beca completa que cubre los siete años de educación secundaria. Con jornadas que se extienden de 7.15 a 16.30, los estudiantes contaban con un comedor, transporte y demás prestaciones en su día a día pero, acorde a docentes y padres, la empresa Mercedes Benz las quitó y, además, comenzaría a arancelar la escuela.

“El uso de micros de la empresa quedó totalmente restringido, y lo chicos tampoco pueden usar el campo de deportes, ubicado frente a la escuela. Este año, con el retorno a la presencialidad total, quedó determinado que los chicos tenían que llevar sus viandas, pero la institución no cuenta con un buffet y no tenemos kioskos cerca, entonces están limitados a sus viandas, de lo contrario no pueden almorzar”, explicó en comunicación con El1 Digital Diego Spinazzola, ex alumno y docente de Fundación Fangio.

Asimismo, sostuvo que desde la empresa anunciaron que, en 2023, la escuela comenzaría a ser arancelada para los ingresantes, a pesar de tener cien por ciento de subvención, mientras que los alumnos regulares debían pagar una matrícula anual. “Estamos totalmente en desacuerdo, porque no es el espíritu de la escuela. Algunos de los chicos que vienen a la escuela son de familias de bajos recursos, y no pueden pagar una cuota, entonces se les niega el derecho a acceder a una educación de muy buen nivel”, agregó.

En este contexto, Carolina Mirenda, madre de una alumna de quinto año de la escuela, aseguró a este medio que la quita de las prestaciones que originalmente ofrecía la institución afecta a muchas familias. “Estamos hablando de chicos de condiciones muy vulnerables. Para las familias, que sus hijos tengan la beca completa y el plato de comida era una gran ayuda. Al momento de inscribirse, nunca se tuvo en cuenta la situación social ni económica en la que se encontraban los chicos, sino el mérito”, expresó.

Respuesta administrativa