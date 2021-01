Virrey del Pino: “Necesitamos seguir trabajando”, clamaron los feriantes

En comunicación con El1 Digital, Walter Mendoza, representante de los feriantes Oro Verde y miembro de las Ferias Populares Unidas de La Matanza, comentó: “Desde el viernes pasado hubo presencia policial y de la Guardia Urbana, en varias ferias de la zona, que no permitían que trabajemos. Los oficiales a cargo de cada operativo nos mostraban un documento en el que explicaban los motivos por los que no podíamos armar los puestos”.

“Entre otras cosas, nos decían que, al haber vuelto a la fase anterior (fase tres), quedaban prohibidos los eventos multitudinarios”, aseguró el referente. Mendoza también relató: “Estamos nucleados en un grupo llamado Ferias Populares Unidas de La Matanza, que está conformado por las ferias Eva duarte, de Laferrere; la de la calle Calderón, de González Catán; el Campito y CASMA, ambas de Rafael Castillo y la feria Oro verde, de Virrey del Pino”.

El referente declaró que mientras a ellos les indicaban que no podían armar sus puestos, otras exposiciones, como por ejemplo la que se encuentra en el barrio de San Alberto y la de la Plaza de San Justo, trabajaban normalmente. “Ante esta situación, decidimos armar igual, porque todos queremos trabajar para llevarnos el mango a nuestras casas”, resaltó. Y agregó que “lo mismo ocurrió en la mayoría de las otras ferias”

Mendoza aseguró que ante la incertidumbre de no saber si podrían seguir trabajando, realizaron una asamblea, elaboraron un petitorio y lo entregaron, el lunes, a las autoridades de la Comuna. “Nos recibió Diego Barresi, en representación del Municipio, y nos explicó que esta decisión es provincial”, refirió. Además, aseveró que el representante distrital les indicó que la medida se debe al aumento de la cantidad de casos de coronavirus y, por ese motivo, no puede haber tanta acumulación de gente.

Así mismo, recalcó que los feriantes necesitan una respuesta inmediata porque hay muchas familias que no pueden esperar porque necesitan comprar alimentos y pagar los alquileres. “Las deudas no esperan y no podemos darnos el lujo de parar 15 días”, enfatizó. “Por lo que nos dijeron, en la fase tres uno de los rubros que quedaban sin poder funcionar, eran las ferias”, agregó.