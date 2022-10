Virrey del Pino: por pedido vecinal, instalaron semáforos en la entrada del barrio Esperanza

Andrés, uno de los vecinos del barrio, contó a El1Digital:“Colocaron los semáforos entre lunes y martes de la semana pasada. Nos dijeron que son provisorios. Lo de la autopista está bien. Lo que no está bien es lo que pasa por Ruta N° 3, por la rotonda. Ahí es donde se complica el tránsito”.

Cabe recordar que, el viernes 14 de octubre tras protestas y petitorios vecinales, funcionarios de la Municipalidad de La Matanza mantuvieron una reunión con referentes y técnicos de Vialidad Nacional, para analizar los motivos del cierre de la calle Hugo Wast. En este contexto, según pudo saber El1Digitalde fuentes de la administración distrital matancera, se decidió rehabilitar “provisoriamente” esa arteria vial, hasta encontrar una solución definitiva a la entrada y salida principal de vehículos al barrio Esperanza.

Sin embargo, algunos vecinos, si bien reconocen la reapertura provisoria de la calle Hugo Wast también señalan que necesitan mayor información de ese tramo de la obra de la Autopista Perón que impactará en su barrio y en sus vidas diarias. Por ese motivo, este medio pudo saber que tres de ellos se dirigían este jueves a la sede de Vialidad Nacional en búsqueda de información.

En este sentido, Andrés marcó: “La entrada de Wast está abierta provisoriamente. La situación es que no sabemos cómo se modificaron los planos de la obra de la Autopista Presidente Perón. No sabemos qué va a pasar, porque en realidad no tenemos los planos como para saber. Ahora vamos a ir a las oficinas de Vialidad Nacional, en Capital Federal. En el Distrito, un concejal nos pidió una entrevista con Obras Públicas, y quedaron en darnos una cita en el Municipio”.