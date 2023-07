“VOLVÉ A CREER”: COPEBO ARRANCÓ LA CAMPAÑA EN VIRREY DEL PINO

En la jornada del sábado 15 de julio, los precandidatos de la Corriente de Pensamiento Bonaerense de La Matanza, se dieron cita en el local partidario de la Agrupación Modelo Nacional de Virrey del Pino para dar el puntapié inicial a la campaña en uno de los distritos más fuertes del conurbano.

LEDESMA: “COMPETIMOS POR LOS VALORES INALTERABLES”

El presidente de Co.Pe.Bo Julio Rubén Ledesma participó del encuentro junto a la precandidata a Vice Gobernadora, Paola Gómez; los precandidatos a senador Nacional Oscar Pettinato; a senador provincial y anfitrión, Hugo Cano; a intendente de La Matanza, Dr. Walter González; a concejales de La Matanza, Germán Cena y Paulina Cáceres.

Además, de los precandidatos a intendente por Esteban Echeverría, Carlos Corpo; precandidata de Zarate; Mónica Nieto, a diputada Nacional Fernanda Ávalos; a diputada provincial Mustafa, y a concejal Gisela Galeano.

“Nosotros decidimos jugar porque coincidimos que hay valores que son inalterables que además de corazón tenemos convicción.”, expresó Julio Rubén Ledesma y manifestó que los precandidatos de Co.Pe.Bo “tienen la firme voluntad de cambiar esta historia”.

“La Co.Pe.Bo, en La Matanza, Zarate, Esteben Echeverría vamos a hacer un gran papel, pero hay que cuidar los votos. Vamos a tratar de dar pelea de la única manera que nosotros sabemos. Hablando cara a cara diciendo lo que sentimos queremos y pensamos, caminar casa por casa y hablar con los vecinos”, dijo el presidente del partido.

“No soy candidato a nada pero tengo la voluntad de caminar La Matanza para que no haya tanta pobreza, tanta inseguridad, tanta desocupación”, sostuvo.

PAOLA GÓMEZ: “VENIMOS DE ABAJO, DE PATEAR LOS BARRIOS”

Paola Gómez precandidata a la vice gobernación, alentó a la construcción del espacio político que es “joven y pero con compañeros fuertes con grandes pensamientos, y grandes creencias y que venimos realmente de abajo, de patear los barrios y saber realmente lo que no es tener para comer”

“Militemos nuestra boleta y llevemos a nuestros compañeros y compañeras a lo más alto y a todos los cargos que podamos tener”, arengó.

Hugo Cano, precandidato a diputado provincial, expresó que “estos encuentros son importantes para que los compañeros que están en la lista se empiecen a conocer”.

“Por eso, damos inicio a la campaña para trabajar en todos los rincones de La Matanza y de la provincia de Buenos Aires para llevar a la lista nuestra 258A a lo más alto”, dijo.

EL CANDIDATO A INTENDENTE DE LA MATANZA WALTER GONZÁLEZ

El Dr. Walter González precandidato a intendente por La Matanza, se mostró convencido de que “La Matanza necesita volver a creer con una posibilidad distinta”, Por eso, decidí comprometerme con la política y estar peleándola desde adentro y esto que ustedes me brindan a través de Co.Pe.Bo como candidato, eso me revitaliza”

“Vamos a iniciar campaña de acción para transmitir optimismo, en cada uno de los lugares tenemos que volver a creer en la posibilidad de generar nuevas historias, hay gente joven que pueden hacer cosas para transformar la realidad que hoy nos duele mucho”, expresó.

A su turno, el precandidato por La Matanza a primer concejal Germán Cena, dio un panorama sobre la realidad matancera: “Ya vi la ruta nacional 3, cuando era mano y contramano, ya vi la ruta cuando era casi autopista, pero cuando entramos a los barrios seguimos viendo las mismas dificultades. Y ya pasaron casi 30 años o más”.

Por otra parte, Oscar Pettinato precandidato a senador Nacional sostuvo: “En momentos que a muchos les duele La Matanza, a un viejo como yo le duele el peronismo. En un momento donde se diluye, se pelea y donde todos hablan de peronismo, pero díganme uno y lo excluyo (a Ledesma) que haga peronismo?. Ledesma hizo toda su vida peronismo, hace peronismo y lo hace de manera que ha renunciado a la comodidad de la silla y le entrega la silla a otro. No existe quien hay hecho eso. Él lo hace porque también le duele el peronismo”

La precandidata a segunda concejal Paulina Cáceres, afirmó que la única manera de ver la realidad es “salir desde el pueblo, y nosotros salimos del pueblo y sabemos las necesidades. Como delegada gremial sabemos las necesidades de nuestros compañeros cuando no llegan a fin de mes piden adelanto de sueldo, el aguinaldo lo usan para pagar sus deudas”.