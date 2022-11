VOLVIÓ CRISTINA … E INSINUÓ SU POSIBLE CANDIDATURA: «VOY A HACER LO QUE TENGA QUE HACER…”

Cristina Kirchner insinuó que será candidata a presidenta y dijo que tiene «un proyecto de país para recuperar la alegría». Fue un poco la respuesta ante el reclamo de los obreros presentes en Pilar que coreaban largo rato: «Cristina Presidenta», “Cristina Presidenta”.

“YO NO ME DI CUENTA”

La vicepresidenta reapareció públicamente en el acto de cierre del Congreso Nacional de la UOM en Pilar luego de más de dos meses de ausencia tras el intento de magnicidio del que fue víctima en la puerta de su domicilio en Recoleta. Muy sonriente saludó a los trabajadores que acudieron desde distintos puntos del país al encuentro en el Microestadio Municipal de Pilar.

Cristina recibió una ovación de los trabajadores y compartió el escenario con el secretario general del distrito, Federico Achával y el secretario general de la UOM Nacional, Abel Furlan. En palcos adyacentes, se encontraba el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a una nutrida delegación de funcionarios nacionales, provinciales, Intendentes, Intendentas, legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, además de concejales de diferentes municipios.

INTENDENTE ACHÁVAL: “EL FUTURO ES CON VOS CRISTINA»

«Que nuevamente estés frente a los trabajadores para brindarles esperanza y que construyamos juntos una patria libre y soberana es para agradecer. El futuro es con todos, pero para los trabajadores fundamentalmente el futuro es con vos Cristina», señaló el Ejecutivo pilarense en una clara exhortación a volver a ser protagonista de la realidad argentina..

Definió su presencia como su «primera salida» y reconoció que tras «dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión», reconociendo que: «Yo no me di cuenta del arma que empuñaron y pretendían en los hechos volarme la cabeza», en los primeros momentos de su discurso.

MASIVA PRESENCIA DE METALÚRGICOS

Una impresionante presencia de trabajadores de la UOM dio marco a esta esperada presencia. Trabajadores de la Seccional La Matanza con sus banderas amarillas y bombos colmaron uno de los palcos, encabezados por su secretario general Esteban Cabello y demás integrantes de la Directiva

«Voy a hacer lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo pueda organizarse en un país con alegría. Volvamos a recuperar esa alegría de que el sueldo alcanzaba, de saber que había futuro, nos la merecemos», dijo Cristina.

«Hubo una Argentina en donde los trabajadores podían ahorrar y fue hace muy poco tiempo», dijo Cristina respecto de sus mandatos como Presidenta.

Respecto de Alberto Fernández, dijo que no se arrepentía de su decisión de elegirlo como candidato a Presidente en 2019. «Nosotros votamos a favor de políticas, no de personas», dijo la vicepresidenta, sin mencionarlo en ningún momento del acto. En cambio sí aludió a Sergio Massa con elogios: «El Ministro de Economía está haciendo un gran trabajo», dijo.

SOBRE EL ATENTADO EN SU CONTRA

«Tenemos una justicia que, ya estoy resignada, que no va a investigar, porque le sirvo de acusada, no de víctima a ese partido judicial», declaró la ex mandataria. Apuntó contra Juntos por el Cambio y aludió, sin nombrarlo, al diputado nacional y ex secretario de Seguridad Gerardo Milman, al que se le atribuye haber manifestado estar al tanto del intento de magnicidio dos días antes.

«Esa fuerza política que dice que va a darle seguridad a los argentinos, descubrimos que durante su gestión en Seguridad pusieron a conducir la Escuela de inteligencia y la Dirección Nacional de Política Criminal, de Inteligencia para la Política Criminal a una Miss Argentina», lanzó, en referencia a Carolina Gómez Mónaco, contratada por Milman, que estuvo presente cuando habría manifestado estar al tanto del atentado.

«Cuando la vi pensé que era como las películas de James Bond, que era la más linda», ironizó la ex mandataria.

ABEL FURLAN: “QUEREMOS RECUPERAR EL ROL PROTAGÓNICO «

El líder de la Unión Obrera Metalúrgica, precedió en la palabra a Cristina y tras la bienvenida del Intendente de Pilar, le pasó factura a la gestión anterior, habló de la actual situación económica y realizó un pedido público a Alberto Fernández.

Recordó que su sindicato «no solamente defendió los derechos de los trabajadores, sino que también supo estar en la centralidad de la política, ayudando y construyendo nuestra querida Patria para darle la felicidad a nuestro pueblo. Y ese rol protagónico lo queremos recuperar».

Y resaltó la necesidad de «diseñar y actualizar nuestro convenio colectivo de trabajo para hacer realidad lo que sucede en cada una de nuestras fábricas tecnológicamente hablando y para poder brindar un escalafón de categoría que contenga las necesidades de cada uno de ustedes».

«En ese marco hemos convenido con el sector empresario crear un Instituto Tecnológico de Tecnología 4.0 y diseñado 24 centros de formación profesional, porque la capacitación es fundamental para sostener la industria en nuestro país», añadió.

Furlan puso además el foco en la caída del salario real: «Nuestra dirigencia históricamente referenció nuestro salario con que una hora significaba un kilo de carne. Hoy apenas podemos comprar 300 gramos, miren cómo ha cambiado esa realidad».

DISPARO A LOS EMPRESARIOS

Y tras destacar que «el nombramiento de Massa frenó una devaluación», consideró que «no puede ser que estemos discutiendo que tenemos que recomponer nuestro salario para garantizar el plato de comida», lanzando un dardo al empresariado nacional:

«Que no se equivoquen aquellos empresarios que dicen que el mejor salario es aquel que pueden pagar: el mejor salario es el que nos da dignidad a cada uno de nosotros», dijo con el aplauso de todos los afiliados.

Y afirmó: «Les voy a ser totalmente honesto, no va a haber paritaria con esta inflación que pueda resolver el problema que tenemos. Necesitamos que el gobierno nos dé bono que vaya pura y exclusivamente a recuperar el salario real».

“QUEREMOS AGRADECERTE”

Finalmente el secretario general de la UOM se dirigió a CFK diciéndole que “no te pedimos nada, solamente agradecerte todo lo que hiciste por nosotros”, finalizó tras lo cual le entregó el símbolo metalúrgico: una estatuilla en bronce: el Fray Luis Beltrán.

