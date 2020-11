Vuelta a las escuelas: sin definición aun en La Matanza, la oposición reclama la ejecución del “plan jurisdiccional”

Pese a haber bajado el riesgo de contagios de COVID-19, en el Distrito todavía no está confirmado el regreso a las actividades de revinculación y el bloque de consejeros escolares cambiemitas propuso una pronta resolución para la vuelta presencial con actividades socioeducativas. A poco de finalizar el ciclo lectivo, las autoridades comenzarían a evaluar esa posibilidad en los próximos días. Desde la presidencia del Consejo Escolar, plantean que se necesitarán «tres semanas de arduo trabajo» para que el retorno sea seguro.

Desde esta semana, con la confirmación del Gobierno de la Provincia, se habilitaron las actividades de revinculación al aire libre en varios municipios del Conurbano bonaerense que hayan sido considerados de riesgo medio en relación a la posibilidad de propagar COVID -19. Sin embargo, en La Matanza, habiendo pasado a esta fase este lunes, la posibilidad de esta autorización para realizar estos encuentros aun tiene que definirse en el ámbito de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), para lo cual, este jueves, estaba prevista una reunión inicial.

Se trata de actividades de revinculación, a realizarse al aire libre, en predios que sean cerrados y con grupos de hasta diez estudiantes. Además, serán voluntarias tanto para las escuelas como para los alumnos, con el objetivo de retomar, paulatinamente, la presencialidad después de más de ocho meses sin asistir a los colegios como consecuencia del aislamiento. Pero, en el Distrito, esta posibilidad sobre la que se avanzará con cautela, aparentemente, vendrá demorada. Según confirmó a este medio la presidenta del Consejo Escolar, Sabrina Arias, esta disposición, a la que denominan “plan jurisdiccional”, recién comenzará a ser evaluada desde este jueves, lo cual demandaría “al menos de tres semanas de arduo trabajo”, especificó.

Es así que el bloque de consejeros escolares de Juntos por el Cambio, que venía demandando, desde mediados de año, el retorno de los chicos a las escuelas, vieron con entusiasmo el anuncio de la Dirección General de Cultura y Educación provincial sobre el ingreso de La Matanza a la categoría de municipio con «riesgo medio» de contagio. “Creemos que es algo importante porque, con los protocolos necesarios y de a poquitos alumnos, es necesario volver”, afirmó el consejero escolar de Juntos por el Cambio, Ricardo Yñiguez, en diálogo con El1 Digital.

“Cuando este lunes, las jefaturas regionales y los consejeros recibimos un comunicado sobre el pase de La Matanza a la fase media, que significaba poder reabrir las escuelas con actividades socioeducativas, nos empezamos a comunicar con varios directores y docentes de diferentes establecimientos y nos informaron que no recibieron nada, ninguna información ni documentación. Por lo que me estoy enterando, los inspectores no bajan la información, no la tienen, no conocen este material”, criticó el consejero cambiemita.

Por eso, el bloque opositor presentó, este miércoles, en el Consejo Escolar local, una solicitud “para que se eleve la aplicación del trabajo jurisdiccional para la vuelta segura a clases presenciales y la realización de actos de colación de grado”, precisó, al tiempo que manifestó su aspiración a “que haya un acompañamiento de todo el cuerpo de consejeros para generar las obras necesarias para lograr que los chicos lleguen a las escuelas y estén en condiciones”. “Esperemos que se resuelva lo más pronto posible, porque se está terminando el año”, advirtió Yñiguez.

En ese marco, Arias explicó la situación. “Si bien, hoy, La Matanza figura como riesgo medio, la verdad es que, por la situación epidemiológica y cómo se van dando las cuestiones de salud que se van informando, aun no tenemos el aval para comenzar las clases presenciales porque las condiciones no están dadas de ninguna manera. Pero sí estamos trabajando y se están realizando las clases como en el día cero, a distancia, de manera remota, y eso no se interrumpió en ningún momento. Eso hay que destacarlo, por la gran tarea docente, la colaboración y el acompañamiento de las comunidades educativas”, observó.

Asimismo, la funcionaria aclaró que están “trabajando con el plan jurisdiccional, en el ámbito que corresponde, que es en la Unidad Ejecutiva de Gestión Distrital, donde están todos los sectores que tienen que trabajar este tema para lo que se viene”. En ese sentido, aseguró que se decidió “empezar a pensar en implementar lo que tiene que ver con actividades al aire libre, las actividades socioeducativas que se puedan llegar a desarrollar con diez chicos, en espacios libres o con mucha distancia y, por supuesto, con los protocolos que corresponden”, para lo cual, este jueves, se empezó a evaluar la situación.

Al respecto, Arias se explayó: “Ahí es donde no solamente hay que tratar el tema, que es el plan jurisdiccional que salió a través de una resolución, sino analizar, paso a paso, cómo se tiene que llevar adelante. Esto no es de un día para el otro, porque esto es muy cambiante en La Matanza por la cantidad de habitantes. Se discute, y luego, el segundo paso es meternos de lleno en las condiciones edilicias, como lo estamos haciendo, con todos los relevamientos para poner en condiciones nuestras escuelas. El tercer paso es la capacitación para los directores, los docentes y las familias”. “Esto hay que planificarlo para luego implementarlo, y, de mínima, tenemos tres semanas de trabajo fuerte”, vaticinó.

Además, Arias indicó: “Para poder retomar la presencialidad en las escuelas, tenemos que garantizar absolutamente todo, tanto los protocolos como la infraestructura. Es un trabajo en conjunto con todos los sectores, pero, fundamentalmente, siempre desde todos los ámbitos, hay que priorizar la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de La Matanza”. “Hay que seguir trabajando para que el año que viene, con todas las fuerzas y con la vacuna próxima a venir, podamos retomar las clases en las escuelas, que es nuestra segunda casa de toda la vida”, cerró la presidenta del Consejo Escolar.