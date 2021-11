Vuelve la atención sin turnos previos a los bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que, a partir del próximo lunes 15 de noviembre, las entidades bancarias retomarán la atención al público sin turno previo. Sin embargo, se podrán mantener ambas modalidades, dándoles prioridad a los clientes con turno y se deben garantizar las medidas preventivas de salud.

La medida alcanza a todos los organismos financieros, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o de compra, otros proveedores no financieros de crédito inscriptos, las casas de cambio y de cobranzas extrabancarias. Además, precisaron que “el turno no podrá demorar más de tres jornadas hábiles y se deberá tramitar en forma sencilla a través de las páginas o por otro medio electrónico y atenderse con celeridad”.

En este sentido, desde la autoridad monetaria, recalcaron que “si la capacidad de atención lo permite, se podrá atender con ambas modalidades, dando prioridad a la atención de los clientes que tienen turno y a personas que se presenten con su Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente o con movilidad reducida”.

Asimismo, el BCRA remarcó que el pago de las prestaciones previsionales o de seguridad social debe hacerse de acuerdo al cronograma establecido por la Administración Nacional del Seguro Social (ANSES) y, además, podrán realizar otros trámites bancarios.

Por otra parte, la autoridad bancaria recordó que se mantendrán las medidas preventivas detalladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 678/21: “las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de 2 metros, las personas deberán utilizar tapabocas en espacios compartidos, se deberán ventilar los ambientes en forma adecuada y constante y las personas deberán higienizarse asiduamente las manos”.