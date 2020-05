WIDEX presenta una nueva interfase de programación a distancia, el REMOTE LINK.

La innovación de este sistema, es brindar la posibilidad de adaptar y/ o recalibrar los audífonos a distancia.

Realmente a distancia…. el usuario en su casa, en su oficina o donde se encuentre y la audióloga, también desde su propia casa o desde un Centro Auditivo Widex, puede acceder a los estudios anteriores del paciente ya leer los ajustes actuales de sus audífonos.

Con este nuevo accesorio WIDEX continúa siendo líder en tecnología auditiva y da un paso adelante permitiendo tanto la entrega de un audífono nuevo, como la calibración o re calibración de los audífonos en uso.

Por ejemplo:

Si el problema es un deterioro de la audición, se puede realizar una nueva audiometría con el/ los audífonos puestos y bajo este resultado compensar la amplificación a la necesidad actual.

Si el molde del oído pierde sonido, se puede ajustar la calibración y compensar el problema temporalmente hasta que se pueda realizar un nuevo molde.

Y así solucionar los problemas que plantea el usuario.

Los beneficios que proporciona Widex con la presentación del REMOTECARE son:

• Ahorra tiempo de traslado y/ o de espera al concurrir a la consulta presencial.

• El usuario está conectado y visualiza al profesional durante toda la sesión, a través del teléfono.

• El o la audióloga tiene acceso a los estudios de audición tomados anteriormente y se pueden corroborar IN SITU si fuera necesario.

• El o la audióloga tiene acceso a leer el ajuste actual de los audífonos.

• El usuario deberá contar con un SMART PHONE con TECNOLOGÍA IPHONE O ANDROID, bajarla APP REMOTE CARE y tener el REMOTE LINK

que le proveerá Widex para la sesión.

• Al momento de la programación a distancia la batería del teléfono debe estar bien cargada y los audífonos con pilas nuevas.

• Durante la sesión el paciente debe tener puesto el collar del WIDEX REMOTE LINK, y asegurarse que no entren llamadas al teléfono para no interrumpir la conexión, y ………. dejarse llevar………

Así de fácil, sin salir de su casa y sintiéndose resguardado por WIDEX.

WIDEX RAMOS MEJIA – ROSALES 71 RAMOS MEJIA- 4469-0703