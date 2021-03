Wilson Chimeli: “Vengo para pelear bien arriba”

El delantero, uno de los refuerzos del Mirasol, pretende ganarse la titularidad para dejar su sello. “Me di cuenta que puedo estar en la pelea de la tabla de goleadores porque hay una idea de juego y buenos jugadores”, se ilusiona.

Una de las caras nuevas en el plantel de Almirante Brown, frente a la temporada en la Primera Nacional, es la de Wilson Chimeli, el goleador que más llamó la atención, en los últimos tiempos, en el fútbol argentino.

El paraguayo, de 32 años, brilló hace unas temporadas en Real Pilar, marcando 29 goles en apenas 54 partidos, siendo el máximo artillero del 2020, con 17 tantos, con la camiseta del Monarca. En agosto del año pasado, recaló en Deportivo Riestra, pero no tuvo espacio entre los once y comenzó a buscar un lugar para poder inflar las redes rivales. Y hace unos días se concretó el arribo a Casanova.

¿Cómo se dio tu llegada a Almirante?

No tenía intenciones de seguir en Riestra, así que empezamos a buscar opciones con mi representante, y bueno, se dio este caso. Me llamó el “Morrón” Benítez, me habló de su proyecto y pudimos acordar.

¿Con qué te encontraste?

Tenía las mejores referencias de este club y fue tal como lo esperaba. El recibimiento de los compañeros fue muy bueno, el seguimiento que tiene de sus hinchas motiva, y motivaría a cualquier jugador, así que estoy contento de estar acá. Y el grupo humano que encontré en el plantel es muy bueno. Tuve como compañeros a (Alberto) Martínez y a (Gastón) Montero, y eso te ayuda a meterte más rápido en el grupo.

¿Qué pretendés de esta nueva etapa?

Vengo para ayudar al equipo a pelear bien arriba, a tratar de sumar con mis goles, o con mis asistencias, y buscaremos hacer una buena campaña. Se nota que el “Morrón” tiene buenas ideas, busca que seamos protagonistas, y eso es motivante. Confío en su proyecto.

¿Cómo te describís como jugador?

Soy un delantero potente, que aguanto bien la pelota de espaldas, y tengo buena técnica… Y soy goleador, je. Los que llegamos al arco, necesitamos de compañeros con buen pie para que nos asistan, y por lo que vi hasta ahora, tengo muy buenos compañeros con esas características. Me di cuenta que puedo estar en la pelea de la tabla de goleadores porque hay idea de juego y buenos jugadores. Obviamente que uno tiene que ganarse el puesto en el día a día, pero creo que puedo darle cosas importantes al club.

¿Hay mucha diferencia entre la Primera Nacional y la Primera B?

La Primera Nacional es más táctica, y depende de la idea que tengas. Por ejemplo, en Riestra, la idea era esperar atrás. Pero si miramos a Tigre, que siempre quiere ser protagonista, te deja más espacios para atacar. Hay más juego, más creación, y se puede desarrollar un juego más vistoso.