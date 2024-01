El HCD aprobó la ordenanza Fiscal Impositiva

La normativa establece un 140 por ciento de aumento promedio en las Tasas de Servicios Generales (TSG) discriminado por zonas y a aplicarse en tres tramos: enero, marzo y mayo.

Este jueves, luego aprobar del Presupuesto 2024, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de La Matanza avanzó en la aprobación en la ordenanza Fiscal Impositiva para el ejercicio del mismo período.

La iniciativa, aprobada por 31 votos afirmativos entre ediles y mayores contribuyentes, doce negativos y una abstención establece un 140 por ciento de aumento promedio en las Tasas de Servicios Generales (TSG) discriminado por zonas y a aplicarse en tres tramos: enero, marzo y mayo.

También se aprobó la continuidad del Régimen de Promoción de la Producción y el Empleo, que prevé exenciones tributarias en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos por Publicidad, Derechos de Habilitaciones y de Construcción para empresarios pymes, industriales, comerciales y de servicios.

Respecto a la normativa, en la reunión de labor parlamentaria se trató la modificación de la redacción del artículo 108 a los fines de que a través de la Secretaría de Economía y Hacienda local se pueda actualizar los montos a abonar por las TSG sobre las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en caso de que esas variaciones alcancen el 20 por ciento.

Tras la aprobación, el titular del bloque de concejales de Unión por la Patria (UP), Rolando “Rolo” Galván, aseguró que “el desafío” del Ejecutivo fue “no trasladar el efecto inflacionario a los vecinos del Distrito” y destacó que el incremento “se aplicará en tres instancias para atenuar el impacto”.

“Se acusó al Ejecutivo de hacer un presupuesto pequeño y ajustado, pero nosotros sabíamos que hoy a la tarde teníamos que votar como íbamos a financiar ese presupuesto”, señaló Galván y puso el foco en “cómo se financia ese presupuesto, cuáles son los tributos que vienen de Provincia y de Nación y cuáles son generados por el Municipio”.

La voz de la oposición

Una de las principales voces opositoras a la tarifaria fue la edil de Frente de Izquierda de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Natalia Hernández, quien resaltó que “la discusión debe ser quién paga el ajuste y la crisis” y cuestionó que la iniciativa tiene “cosas muy parecidas a la propuesta el año pasado”.

“En ese momento, había cuestionado la exención de sectores que todavía las tienen en las tarifas y que en esta situación enmarcada en un brutal ajuste y que comer sale caro, no es lo que van a sentir los grandes empresarios amigos del Presidente Javier Milei”, criticó la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Por su parte, la presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA), Lorena Ramos, justificó su decisión de no acompañar la ordenanza “en defensa de los vecinos de La Matanza”. “Tenemos un posicionamiento político y no vamos a acompañar esta iniciativa porque al igual que en el Presupuesto hay ítems donde creemos que la intendencia no debe gastar como, por ejemplo, en prensa y propaganda”, señaló.

Mayores contribuyentes

Entre los mayores contribuyentes se destacaron los testimonios de Néstor Albornoz, quien luego de señalar que su comercio atravesó “varias crisis”, desde la asunción del nuevo Gobierno y con las medidas económicas anunciadas, cree que no va a poder continuar su actividad. “Yo creo que esta vez me fundo”, alertó. “Yo contribuyo porque veo las obras en el barrio, veo el asfalto, los tótems de seguridad. Veo que se hacen cosas”, dijo al justificar su voto positivo.

Por su parte, Daniel Artuza, se refirió a la decisión del Gobierno municipal de destinar “el 88 por ciento del presupuesto que se votó a la ayuda social”. “Esa decisión se tomó porque el peronismo tiene una asignatura pendiente en seguridad, educación y salud”, cuestionó y consideró esta situación como “una buena oportunidad para hacer una autocrítica y ver qué cosas se hicieron bien, regular y mal, y no endilgarle la responsabilidad a una fuerza política que hace 18 días está al mando”.

Autor: El 1Digital