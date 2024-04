Fernando Espinoza anuncia que más veteranos y familiares viajarán a Malvinas desde La Matanza para mantener vivo el legado

En el marco del 42° Aniversario de la Guerra de Malvinas, y como parte de la conmemoración del Día del Veterano, la Veterana y los Caídos de la Guerra de Malvinas, La Matanza se vistió de celeste y blanco para llevar a cabo el acto en una de las fechas más significativas para el pueblo argentino.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, encabezó el acto del 2 de abril en la Plaza San Martín de San Justo, junto a la vicegobernadora Verónica Magario. Allí, el jefe comunal realizó una ofrenda floral en el monumento de Malvinas y rindió homenaje a veteranos, veteranas y caídos durante la guerra acompañado por el el presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, Ramón Robles; el subsecretario municipal de los Veteranos de Guerra de Malvinas, Carlos Farina, y por cientos de vecinos, vecinas y estudiantes de las escuelas del distrito.

Tras el emotivo acto, del que participaron los ex combatientes junto a sus familiares y todas las fuerzas vivas del municipio, Fernando Espinoza expresó: «Hoy es un 2 de abril distinto y que se sintió muy fuerte acá en La Matanza junto a tanta gente que salió a las calles, tanto en la vigilia en Aldo Bonzi y en Laferrere como hoy colmando esta Plaza de San Justo».

«Hoy el pueblo siente que están avasallando los derechos argentinos sobre Malvinas, entre otras cosas, porque existe una ocupación ilegal sobre las millas marítimas que el gobierno argentino está entregando», agregó el jefe comunal.

Cabe destacar que en La Matanza los ex combatientes tienen un lugar notable en el Gobierno local, por ello -en el año 2022- Fernando Espinoza dispuso que la Dirección de Veteranos pase a tener rango de Subsecretaría e incorporó al Museo de Veteranos de Malvinas como Museo municipal. En este sentido, Espinoza enfatizó: «La Matanza fue el lugar de Argentina que más soldados llevó a Malvinas. No hay día en el que no recordemos a los 711 jóvenes de nuestro distrito que fueron a la guerra y a los 25 de ellos que dejaron su vida y están en tierra malvinense».

«Desde La Matanza nosotros no vamos a permitir un solo avance más sobre Malvinas, ni con la gesta que dejaron nuestros héroes y veteranos de guerra que entregaron hasta su vida por nuestra patria», sostuvo Fernando Espinoza.

En ese sentido, el jefe comunal señaló: «Los veteranos de guerra de La Matanza que volvieron, dan su ejemplo todos los días y brindan sus testimonios en cada una de las aulas de nuestras escuelas generando acciones solidarias y estando siempre al lado de quienes más lo necesitan y de los que menos tienen».

En tanto, el presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, Ramón Robles, manifestó: «Para nosotros es un 2 de abril de resistencia por la política que está llevando a cabo el gobierno nacional que está buscando la división y la separación de nuestro país. Nosotros, desde la Confederación, y principalmente yo desde La Matanza, vamos a tratar de hacer la resistencia más grande que se pueda».

Por su parte, Verónica Magario indicó: «Hoy le dedico este 2 de abril a nuestros héroes, a nuestros hombres que fueron a Malvinas y dejaron su vida allá y también a aquellos que volvieron y siguieron luchando en esta patria, que lo dieron todo y lo siguen dando. Las Islas Malvinas son y serán toda la vida argentinas», remarcó.

En el emotivo evento, se entonaron la marcha Aurora y el Himno Nacional Argentino, interpretadas ambas canciones por la Banda Municipal dirigida por Gastón Osshiuzzi.

«Si hay un ejemplo viviente en la Argentina, que todas las argentinas y argentinos tenemos que seguir, es el legado de vida que tienen nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Por eso, este 2 de abril vuelvo a repetir: gracias, gracias, gracias a nuestros héroes de Malvinas», indicó el jefe comunal.

Para finalizar, Fernando Espinoza refirió: «Mi decisión política es que este año a Malvinas van a ir más héroes y más familiares de los que fueron el año pasado. Mientras otros quieren entregar las Malvinas, nosotros vamos a defenderlas y a llevarlas en nuestro corazón siempre».