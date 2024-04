RECTOR DANIEL MARTÍNEZ – “TENEMOS PRESUPUESTO PARA DOS O TRES MESES MÁS”

En sus primeras declaraciones a raíz del conflicto que el Gobierno Nacional le ha planteado a las Universidades Públicas al no enviarles los fondos necesarios para sus funcionamiento, el Rector de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Prof. Dr. Daniel Martínez, dialogó en nuestro programa “Pedro Artaza y sus Noticias”, de AM 930 NATIVA en dúplex con AM 1250 Estirpe Nacional.

“ESTÁN DESFINANCIANDO SISTEMÁTICAMENTE NUESTRA UNIVERSIDAD”

¿Cómo está la UNLaM con esta situación, Daniel?

–Nuestra Universidad cuenta con presupuesto asignado para funcionar apenas dos o tres meses más. No quiero ser trágico, pero que nos desfinancien tanto para obtener el 0,2 por ciento del superávit es un esfuerzo tremendo para nada, comenzó al describir un panorama nada grato por cierto.

Y continuó: “¿Quiero tener superávit? Por supuesto. Pero la Universidad está siendo desfinanciada sistemáticamente. Inclusive, hacen propaganda de que están entregando aportes a las universidades y eso no se ajusta a la verdad: dicen que están aumentando el 70 por ciento para gastos de mantenimiento, pero esos gastos representan solamente el 10 por ciento del total de los gastos de la Universidad. O sea que solo nos dieron el 7 por ciento», detalló el Rector de la UNLaM.

El Dr. Martínez destacó que la UNLaM es «una de las universidades con el promedio más alto de estudiantes en terminar sus estudios universitarios». «Hoy tenemos alrededor de 80.000 estudiantes, de los cuales entre el 80 y el 85 por ciento son primera generación de universitarios en sus familias, es decir, son los primeros integrantes de sus familias en estudiar en una universidad», enfatizó.

“UN PAÍS ES GRANDE POR DARLE IMPORTANCIA A LA EDUCACIÓN”

«Desfinanciar la universidad pública es tremendo porque la universidad pública aporta mucho: entre 2020 y 2022, los profesionales y científicos egresados de la universidad pública generaron 18.000 millones de dólares en producción de software», ejemplificó la máxima autoridad de la UNLaM para graficar la importancia de las casas de altos estudios. Un país es grande no por tener grandes extensiones de tierra, sino por darle importancia a la educación».

Por supuesto, alumnado y docentes de la UNLaM participaron de la Marcha Universitaria que acaba de marcar un día histórico en la Argentina porque las Universidades no fueron las ´`únicas en estar en la Plaza de Mayo. También gremios, movimientos sociales y de Derechos Humanos estuvieron entre más de 800 mil personas que estuvieron esa tarde del 23 de abril.

“LA UNIVERSIDAD PÚBLICA LE DIO MUCHAS COSAS A LA ARGENTINA.

–¿Cómo está la UNLaM en cuanto a los resultados de su labor, Daniel?

–Esta es una marcha histórica. La universidad pública le dio muchas cosas a la República Argentina. Hoy, lo que domina el mundo es el conocimiento, esa es la diferencia entre los países del Primer Mundo y los del Tercer Mundo. Nuestra Universidad tiene un promedio del 80 al 85 por ciento de primera generación de egresados, muchos de ellos provenientes de hogares humildes.

“Esto contradice lo que dijo el Secretario de Comunicación del Gobierno Nacional, quien aseguró que “los estudiantes provenientes de hogares pobres no terminan sus carreras, Nuestra Universidades tiene una de las más altos niveles de egresados del país”, siguió

Afirmó además Martínez: «Nosotros somos grandes y llevamos adelante esta lucha por los que nos siguen, nuestros hijos y nuestros nietos, para que todos los jóvenes cuenten con el derecho de acceder a una educación de calidad que nos distingue en América Latina».

LA CASTA…

«No se puede tomar decisiones en función del desconocimiento del sacrificio de los que menos tienen. El «sangre, sudor y lágrimas» siempre es para los más necesitados, nunca para los que más tienen. En la Cordillera están depredando el oro, el litio, el cobre y mucho minerales más por solamente un tres por ciento de impuestos. ¿Dónde está la casta?», se preguntó en nuestra entrevista. Y se responde: “la casta son los humildes, los jubilados

–¿Qué riesgo corre la UNLaM si esto continúa, Rector?, le preguntamos además de referirles que días atrás nos había atendido en un importante clínica de La Matanza, un joven médico recibido en la UNLaM.

TAMBIÉN ODONTOLOGÍA…

–Como decía en el comienzo de nuestra charla, si continuamos con las decisiones del Gobierno de Milei, podríamos funcionar dos a tres meses. Y hacés bien en preguntarme sobre el tema Salud, porque cuando se reciben año a año los médicos de todo el país, nuestros egresados son los de mejor promedio. Y quiero contarles que estamos construyendo el edificio para la carrera de Odontología, que se financia con medios nuestros, como otras construcciones, informa Martínez

«Hay gente que asumió responsabilidades que no sabe manejar. Hablan de adoctrinamiento y no entienden que cada docente y cada estudiante pueden dar su opinión y respetar que el otro puede pensar distinto, porque el disenso es la base de la democracia y las ideas del otro pueden enriquecernos. No puede haber pensamiento único».

Y sobre el final le disparamos: ¿Después de tanto años de lucha y sacrificio de todos los integrantes de la Universidad, esperabas que pudiera cerrarse?

–La verdad que no. En este gobierno hay gente que no sabe manejar las cosas, que no conocen la Universidad Publica, aunque se recibieron en la Universidad Pública. Hablan de “adoctrinamiento” y no saben de qué se trata. No respetan la opinión de los alumnos, de los docentes aunque haya disenso. Y el disenso es fundamental en la democracia. Es respetar lo que piensa el otro, concluye Daniel Martínez en este duro panorama que tenemos hoy en la Argentina, Entre otros tanto ó más graves.