Fernando Espinoza encabezó el acto por el Día de la Independencia de La Matanza

A 208 años de la declaración de Independencia de la Argentina, La Matanza se vistió de celeste y blanco y homenajeó a la Patria con un acto en la plaza Atalaya de Isidro Casanova. Allí el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, llevó adelante la ceremonia y se dirigió a las y los alumnos presentes y toda la comunidad que se acercó a celebrar.

Al inicio del acto, el Intendente felicitó a las y los abanderados de las escuelas y agradeció a las chicas y chicos presentes, a las maestras y las directoras y les agradeció «por lo que hacen todos los días». Luego, pidió un fuerte aplauso para el ballet, y destacó: «Impresionante la cultura de La Matanza. Tenemos tantas cosas que nos enorgullecen, y una es esta hermosa banda de músicos la Banda Municipal de la Secretaría de Cultura».

Para continuar, Fernando Espinoza se refirió a la fecha conmemorada: «La independencia del 9 de julio de 1816 tiene que ver con nuestros próceres, esos valientes que presentaron batalla a los países más poderosos del mundo que querían seguir colonizándonos. Ese 1816 hizo también que salieran ciudadanos comunes, vecinas y vecinos como ustedes, a defender lo propio, a defender el futuro de sus hijas e hijos, el futuro de sus comunidades».

«Hoy más que nunca quiero reforzar el significado de la palabra «independencia». Ser independientes es ser libres de toda opresión. Debemos revalorizar la Independencia para que no perdamos el derecho de ser independientes, ese derecho que lamentablemente estamos perdiendo. Hoy nuestros jubilados no pueden vivir dignamente, nuestros trabajadores no pueden vivir dignamente, nuestros estudiantes universitarios, secundarios, primarios, no pueden vivir con todo lo que necesitan para ser independientes», aseveró el Intendente.

«Está muy claro, que hoy tenemos un presidente que gobierna día a día para mejorar la vida de los más ricos y para beneficiar a los más poderosos. Pero acá, en esta quinta provincia argentina, en la Capital Nacional del Trabajo y la Producción, en la Ciudad del Aprendizaje, con mucho orgullo premiada hace dos años por Naciones Unidas, La Matanza, el pueblo votó otra cosa. El 62% del pueblo de La Matanza dijo que queremos una patria justa, libre y soberana, y eso es lo que vamos a seguir defendiendo», señaló Fernando Espinoza ante el público presente.

Luego, en el transcurso del acto, el Intendente explicó: «Es importante que sepan que siempre vamos a estar con ustedes, pero hay cosas que no puede hacer el Municipio y que son responsabilidades del Gobierno nacional. Esas responsabilidades del Gobierno nacional, son recursos que deben enviar a la provincia y a los municipios, y desde diciembre del año pasado no llegan a La Matanza esos recursos», y agregó: «Estamos sosteniendo todo con los recursos municipales y con los recursos provinciales. Lo mismo nos pasa con el transporte, el subsidio al transporte, lo mismo nos pasa con la asistencia alimentaria en general. Sí, tenemos la ayuda, y quiero decirlo muy claro, y siempre dice presente, nuestro gobernador Axel (Kicillof) y nuestra vicegobernadora Verónica (Magario)».

«Les quiero contar que, ya hace un mes, logramos que las escuelas secundarias de La Matanza empiecen también a tener los comedores que necesitamos, y somos los primeros en la provincia de Buenos Aires que lo hemos logrado», resaltó Fernando Espinoza.

«Este 9 de Julio les quiero dejar el siguiente mensaje, no bajemos los brazos, transformemos la tristeza en lucha, transformemos la bronca en lucha y transformemos toda esta desesperanza que nos quieren generar en una gran unidad, en un gran frente nacional con todas las mayorías nacionales donde todos sabemos que unidos nadie nos va a poder parar. Así que, fuerza a todas y todos, desde las Malvinas hasta La Matanza, desde La Matanza hasta la Quiaca, siempre bien alto levantando la celeste y blanca, nuestra querida bandera argentina. La lucha es vida y la vida es lucha, y nosotros vamos a seguir siempre ese camino junto a ustedes», concluyó Fernando Espinoza.

El 9 de julio de La Matanza se vivió con una plaza colmada de familias, ex combatientes de Malvinas, docentes, alumnas, alumnos, representantes de centros de jubilados y centros tradicionalistas del distrito, y un palco central donde estuvieron presentes las y los miembros del Gabinete municipal, el director de la EP 65 de Isidro Casanova, Pablo Gener, que estuvo a cargo de las palabras de bienvenida; la secretaria General de Gobierno de La Matanza, Silvia Francese; el defensor adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo López; el Presidente del Consejo Escolar, Fabio Sosa; el subsecretario de Trabajo local, Alejandro Moreira; el concejal local y presidente del Bloque del Frente de Todos, Rolo Galván; y su par Micaela Durigan, entre otros. La ceremonia se inició con la entonación del himno nacional argentino en la voz del artista local y veterano de Malvinas, Fabio Santana, acompañado por los acordes de la Banda de Música Municipal.

Los festejos patrios, organizados por el Gobierno local, incluyeron danzas nativas a cargo de las personas mayores de las escuelas de folklore y un recital de música popular argentina interpretada por el artista matancero, Daniel Argañaraz. Al finalizar la ceremonia, toda la comunidad pudo seguir disfrutando del evento 9 de julio en tu barrio, preparado especialmente para la ocasión, con shows, más actividades culturales y recreativas, sorteos, postas de Salud con vacunación y mucho más.