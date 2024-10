Cortes programados de energía, quita de subsidios y una tormenta perfecta

El director de DEUCO, Pedro Bussetti, cuestionó la posibilidad de que haya cortes programados de energía eléctrica a pesar de los tarifazos en el sector. Por qué los usuarios deberían pagar las inversiones y qué pasa con los subsidios en el gas natural para los clientes del Nivel 2.

Por Pedro Bussetti*

Como si estuviéramos en una situación espléndida, el Gobierno nacional agrega todas las semanas un ingrediente para afectar nuestra vida cotidiana. El anuncio de los cortes de luz programados durante el verano generó que se comience a averiguar por el costo de equipos alternativos para generar energía eléctrica: el aparato más chico cuesta entre 2.000 y 2.500 dólares. Si una familia tuviera que afrontar el gasto de un equipo electrógeno, no podría.

Quien da esta noticia de los cortes programados es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Habla de cortes de energía, pero el subsecretario de Energía Eléctrica y Minería, Daniel González, dijo que no habrá cortes. Se habla de un promedio de 30 grados para el verano, pero es un riesgo lanzar un pronóstico de cortes de energía por las temperaturas. Cuando se habla desde el Gobierno sobre una medida que abarcaría todo el país, genera preocupación, malestar y angustia que se suman a lo que generan la quita de subsidios y la suba en las tarifas de los servicios básicos.

La distribución

El Gobierno afirma que no habrá ningún problema en la distribución de la energía eléctrica, aunque todos los veranos hay cortes prolongados en el servicio, falta de respuesta y usuarios que pasan muchos días sin el servicio. Según el Gobierno, el problema es la generación y refiere una falta de inversión. Y dice que las inversiones no las hará el Estado, sino que las tienen que hacer los privados: significa que las deberán financiar los usuarios a través de las facturas.

Según datos de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), la caída del consumo en el sector industrial fue de 2,6 por ciento. Ahora, como el consumo creció en el sector residencial, vemos que la caída general del consumo eléctrico fue de 0,13 por ciento. Es decir, que el consumo eléctrico no creció a pesar de las bajas temperaturas.

Varios usuarios de gas natural nos dijeron que, a pesar de tener el subsidio, las facturas les llegaron con montos exorbitantes. Les pedimos que nos mandaran la foto de la factura y comprobamos que, para el Nivel 2, el segmento que tiene más subsidios, el valor del metro cúbico de gas cuesta 170 pesos.

Tomando esto en cuenta, vamos a la página de Naturgy y Enargas para buscar los cuadros tarifarios que corresponden al Nivel 2, pero no aparecen. Solo aparecen los cuadros tarifarios del Nivel 1, que no tiene subsidios. Tras esto, hablamos con la gerencia del Enargas y nos dicen que esos valores no se publican más, sino que hay que dirigirse a la Resolución 91/2024 de la Secretaría de Energía, que habla de los descuentos… En síntesis, el usuario que es del Nivel 2 y tiene más subsidios, ahora, paga el metro cúbico 170 pesos.