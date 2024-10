SE PRESENTÓ EN LA MATANZA LA LISTA 2“CELESTE Y BLANCA” DE LAS ELECCIONES INTERNAS DEL PJ

Con un bullicioso acto se concretó en San Justo, la presentación de la tan publicitada Lista 2 que encabeza la ex Presidenta Cristina Fernández. Las ruidosas agrupaciones gremiales de las 62 Organizaciones Peronistas y muchísimos militantes de La Cámpora colmaron el salón de actos del gremio SMATA en la calle Comisionado Indart 2316, entre Entre Ríos y Almafuerte. Digamos que esta Lista superó los 5000 avales en el kirchnerismo local.

Presidieron el encuentro el secretario general del gremio y sexto candidato a vicepresidente de la nómina, Ricardo Alberto Pignanelli, el presidente del Bloque de Diputados Provinciales de Unión por La Patria, Facundo Tignanelli, la Diputada y apoderada de la lista, Teresa García, la Diputada Nacional de UxP, Luciana Potenza y el secretario general de las 62 local, Pablo Boschi.

Entre los dirigentes y autoridades presentes, estaban Luis Lata y Miguel Ángel Bampini, del FAP; sindicatos integrantes de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de La Matanza, el Rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez; el ex dirigente del gremio SMATA Raúl Mathiú, militantes peronistas del distrito y muchos jóvenes integrantes de La Cámpora, que ganaron la calle Indart, junto a los trabajadores de la UOM, SMATA y otros con sus banderas , bombos y trompetas.

BOSCHI: “ELLA ES LA PERSONA QUE HOY LA PATRIA NECESITA”

El sindicalista del SUTACA disparó en su mensaje de 3 minutos y medio que “desde 1999 cuando fue la última interna del Peronismo, los gremios de La Matanza, hoy los vecinos y gremios tenemos la posibilidad de elegir nuestras autoridades. Por eso era necesario que la compañera Cristina diera esta discusión interna. Sin invalidar a otros compañeros que seguramente van a participar, estamos convencidos que ella es la persona que la Patria necesita. Porque la Patria está en riesgo y por eso, ser peronista es una obligación. Están entregando los recursos y el esfuerzo que todos los días hacen los trabajadores. O se está con el pueblo o en contra del pueblo, por eso es necesaria la conducción de la compañera Cristina Fernández”.

POTENZA: “EN LA MATANZA BANCAR A CRISTINA ES UNA OBLIGACIÓN”

La legisladora matancera Luciana Potenza criticó a “aquéllos compañeros juraron en el Congreso en nombre del peronismo y después apretaron el botoncito para acompañar a Javier Milei. Es fundamental ordenar el peronismo porque el año que viene necesitamos más compañeros sentados en esas bancas que no traicionen el voto popular. En La Matanza bancar a Cristina es una obligación”, aseveró.

TERESA GARCÍA: “LOS TRAIDORES QUE SE CUELAN EN LOS ASADOS…”

La experimentada legisladora disparó grueso: “Es necesario el debate en el peronismo, pero no queremos que vuelva un peronismo complaciente. Cristina tiene que ganar esta elección. ¡Tiene que aplastar! Para que les quede a todo el mundo que la que conduce el peronismo es ella y que los demás están viendo cómo hacen para colarse en un asado donde los declaran héroes nacionales, cuando en verdad son traidores. ¡Sólo son traidores! Si son legisladores deben responder al voto popular, a ese pueblo que muerto de hambre, los vota”

TIGNANELLI: “CRISTINA SIEMPRE TE LLEVA A UN MEJOR LUGAR”

El diputado de La Cámpora, Facundo Tignanelli aseguró, por ejemplo, que “si está la compañera al frente de la tarea, no hay que discutir ni pensar porque siempre te lleva a un lugar que es mejor al que estabas. Tenemos que sacar al peronismo de la posición defensiva y llevarlo a la ofensiva para volver a ser alternativa de gobierno, y la única en condiciones de definir esa estrategia es Cristina”.

Además, destacó que la frase “La Matanza es de Cristina no es una consigna vacía” porque “los matanceros y matanceras, cada vez que Cristina está en una boleta, la votan, y no solamente gana, sino que arrasa”. “Por eso, decimos que La Matanza es de Cristina y queremos que sea la presidenta del partido”, afirmó.

PIGNANELLI: “NOS QUIEREN LLEVAR A LOS AÑOS´30”

El cierre estuvo a cargo del secretario general del gremio anfitrión, Fue contundente en sus palabras con la actualidad que nos hace vivir el gobierno de Milei. Ricardo Pignanelli sostuvo que Cristina Kirchner es la persona más capaz para conducir al peronismo: “La melodía no la quiero cambiar porque el peronismo es industria, trabajo, educación, salud y felicidad, lo demás es toda cháchara.

”Muchachos”, mencionó en parte de su extenso discurso: “Estos tipos nos quieren llevar a los años´30. Si seguimos así, de los 45 millones de habitantes del país, unos 15 millones se quedarán con todas las riquezas…los demás a revolver los tachos de basura”.

DECALARACIONES DE FACUNDO TIGNANELLI

Luego del acto, POLITICA 2000 dialogó con Facundo Tignanelli sobre la elección y la situación con el gobierno de Javier Milei.

–¿Se vienen momentos muy difíciles para esta patriada con Cristina encabezando la lista?, le preguntamos

–Sí, el hecho de la compañera esté al frente, hace todo más sencillo, en una Argentina que esta muy complicada por las agresiones que está llevando adelante el Gobierno nacional. Que Cristina se ponga al frente, va a simplificar el modo de encarar la lucha. Porque ella tiene muy claro, cuales son ls cosas que hay que hacer para poner nuevamente al pueblo argentino en la senda que se le ha sacado.

–¿Esa lucha es con los gremios, con la juventud y el resto de todas las fuerzas populares?

–Así es. Hoy se vio acá a toda la comunidad: las organizaciones sociales junto a los gremios, el Rector de la Universidad de La Matanza, compañeros de todo el municipio. Yo entiendo que la tarea es encontrar a cada uno de los compañeros que hoy están apesadumbrados por lo que estamos viviendo y ponerlos nuevamente en clave política para llevar esto adelante

Digamos en el cierre de esta nota que hubo un reemplazo en el lugar Nº 35 de la nómina de Consejeros Suplentes. Y que ese reemplazo es para Esteban Cabello, secretario general de la UOM matancera. Ahora son dos los hombres de La Matanza en la Lista 2 “Celeste y Blanca”

PEDRO ARTAZA