La CGT y las 62 Organizaciones Peronistas de La Matanza llevaron a cabo la peña de la militancia

En la localidad de San Justo, las centrales realizaron un balance de fin de año con el foco puesto en la unidad de todos los sectores, entregaron reconocimientos, dieron inicio al proyecto político 2025 y reflexionaron en torno al rol del peronismo en la delicada situación que atraviesa el país. En el encuentro, también estuvo el Rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Dr. Daniel Martínez.

La CGT Regional La Matanza y las 62 Organizaciones Peronistas del Distrito llevaron a cabo una peña de la militancia en la localidad de San Justo. Fue este jueves, donde realizaron un balance de fin de año con el foco puesto en la unidad de todos los sectores y dieron inicio al proyecto político 2025, rumbo a las elecciones de medio término. “Tenemos que dejar de pelear con compañeros viejos y jóvenes, tenemos que pelear contra Milei, sino nunca vamos a volver a la Argentina que queremos”, lanzó el histórico dirigente metalúrgico Carlos Enrique ‘Ruso’ Gdansky.

“No existe ningún sector del país que sea superior a la organización del movimiento obrero, no existe fuerza mayor que esta”, expuso el referente que, en septiembre, fue declarado personalidad destacada de la Provincia. “El peronismo es solidaridad, es ponerse contento y estar orgulloso del compañero que se hizo su casa, incluso más de lo que puede estar el propio compañero”, ilustró. “Todavía hay tontos que nos preguntar por qué somos peronistas, es re fácil”, chicaneó.

La Universidad de La Matanza dio el presente

En el encuentro, también estuvo el Rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Dr. Daniel Martínez, quien agradeció la distinción del movimiento obrero en nombre de la institución. “Este reconocimiento tiene un valor muy importante porque es el que nos hacen los trabajadores”, resaltó. “Hoy, la universidad tiene casi 80.000 chicos, el 90 por ciento son hijos de trabajadores”, señaló.

Así, se refirió a la crisis presupuestaria que padecen las universidades nacionales. “Dicen que no nos dejamos auditar, pero yo lo primero que hice fue enviar al Ministerio y al Jefe de Gabinete toda la documentación”, indicó. “Dijeron que La Matanza había cumplido en el 100 por ciento en la entrega de los convenios, pero la plata nunca vino”, advirtió.

Además, alertó que “en lo que va del año, a los trabajadores docentes y nodocentes les aumentaron el seis por ciento”. “Miserable”, arremetió. “El 70 por ciento de estos trabajadores están bajo la línea de pobreza”, precisó.

En esa línea, alegó que “la diferencia se hace con educación, de lo contrario el país no crece”. “Hay países que se ponen como ejemplo y la universidad pública argentina es la más reconocida en Latinoamérica”, auguró. “Parece que el Gobierno todavía no se enteró”, deslizó. A su vez, pidió “seguir luchando por los jóvenes que son el camino de la esperanza”.

Desde 1945, propietarios de la República Argentina

A su turno, el histórico referente de los municipales, Juan Carlos Sluga, también agradeció el reconocimiento que le hicieron durante la reunión. “Una distinción a la trayectoria que no es mía, sino de tantos militantes que compartieron tantos años de lucha y tantos años de sacrificios para constituir un movimiento obrero fuerte y organizado”, ponderó.

En ese marco, puntualizó que “hoy hay un ataque constante contra los trabajadores”. “Pero no nos equivoquemos compañeros: cuando se quiere desprestigiar a los dirigentes es porque se quiere debilitar a los trabajadores”, expresó para luego esclarecer: “No se confundan, nosotros a partir de 1945 dejamos de ser inquilinos y pasamos a ser propietarios de nuestra República Argentina”.

«Eva y Perón no discutían cargos ni intereses personales»

Allí, el titular de la CGT Matanza, Heraldo Cayuqueo, volvió a remarcar la importancia de “trabajar para la unidad del movimiento obrero, de los políticos, de los compañeros y, fundamentalmente, de los argentinos”. “Hay un país preguntando qué hace el militante, qué hace el peronismo para construir una alternativa que nos lleve nuevamente al triunfo”, expuso.

Asimismo, cuestionó las mezquindades: “Basta de sectarismos, tenemos que ser todos parte de un mismo movimiento nacional y popular”. “Como decía el general perón, todos unidos triunfaremos”, postuló el referente. Durante su discurso, también le agradeció al rector de la Universidad de La Matanza su presencia. “Es un privilegio que la universidad esté a la cabeza de la vanguardia de las grandes universidades”, cerró.

En sintonía, el secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas, Pablo Boschi, retomó una de las frases del ‘Ruso’ Gdansky. “Si no nos dejamos de joder con las internas vamos a seguir perdiendo elecciones”, criticó. “Somos una maquinaria electoral perfecta, pero en las últimas elecciones tenemos un problema de diagnóstico”, reflexionó.

“Hay que parar con esto de creer que el que tiene la lapicera tiene razón y cuando vamos a las urnas el pueblo nos da la espalda”, sugirió. “Evidentemente, no hemos hecho bien las cosas”, analizó y consideró que “la última derrota ha sido la peor de la historia del peronismo”.

De este modo, indagó: “Qué le pasa a la dirigencia que sigue ostentando cargos y no renuncia a intereses personales”. «Evita y Juan Domingo Perón construyeron de cara al pueblo, querían la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, no discutían nombres ni cargos, no discutían intereses propios», recordó.

Otras presencias

Estuvieron acompañando el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (STMLM), Daniel Troncoso, el titular de la UOM, Esteban Cabello, el legendario militante peronista Manuel Fresco, la secretaria de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Camioneros, Karina Moyano, el secretario de Interior de la CGT de Azopardo, Horacio Otero, y el referente de ALEARA Hugo Dell ´Oglio.

También, participaron el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza (ADUNLaM), Sergio Barberis, el secretario gremial de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y secretario adjunto de ADUNLAM, Mario Sequeira, y el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Matanza (ATUNLaM), Ricardo Faraldi, entre otros.