Alerta 911 fortalece la protección de mujeres y diversidades en situación de violencia de género

Ya se encuentra funcionando la aplicación (App) que refuerza el acompañamiento, la prevención y el cuidado para personas que padezcan cualquier tipo de violencia de género. Por esta vía, la comunicación es inmediata y discreta, se pueden enviar alertas geolocalizadas y, además, pueden registrar pruebas del hecho denunciado.



En el Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades, a cargo de Liliana Hendel, y junto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, comenzó a implementarse la aplicación Alerta 911, una herramienta tecnológica creada para brindar mayor protección a mujeres y diversidades en situación de violencia de género.

Con Alerta 911, todas las personas pueden enviar alertas geolocalizadas en tiempo real y compartir fotos, videos y audios, como registro de pruebas, que se reciben directamente en la Central de Emergencias 911, que opera las 24 horas, los 365 días del año.



Esta App optimiza el clásico llamado al 911, y le suma el seguimiento de la ubicación en tiempo real hasta el cierre de cada caso, una ventaja que permite su uso en toda la provincia, y también en la Ciudad de Buenos Aires, fortaleciendo los niveles de protección hacia las personas que padecen violencia.



El acceso a esta aplicación es ágil y directo, ya que no requiere una orden judicial o denuncia previa, su asignación es evaluada por los equipos interdisciplinarios de las áreas de Género del Municipio. De esta manera, cada área y sus profesionales responsables pueden adaptar su intervención a cada situación particular. Esta flexibilidad en la labor es esencial para cubrir la complejidad de situaciones de violencias contra mujeres, disidencias sexuales e infancias involucradas, e incluyen aquellos casos en los que no existen medidas cautelares, o bien como herramienta preventiva ante la finalización de medidas cautelares o situaciones donde no existe denuncia registrada.



Alerta 911 es completamente gratuita y cuenta con personal especialmente capacitado. Esta App ofrece una opción innovadora y eficaz para fortalecer la asistencia a mujeres y diversidades en cada rincón de La Matanza y de la provincia de Buenos Aires.