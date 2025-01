CONTADOR CLAUDIO AULICINO – “LAS TASAS MUNICIPALES AUMENTARÁN ENTRE 15 Y 20%”

Una vez aprobados por el HCD el Presupuesto 2025 y la Ordenanza Fiscal Impositiva de La Matanza, dialogamos con el Secretario de Economía y Hacienda, Contador Claudio Aulicino.

–¿Qué balance hace de estas votaciones y cuáles son las perspectivas para la economía del Municipio, por ejemplo las tasas?

–En primer lugar estoy satisfecho porque una vez más en nuestro Municipio se enaltece con el rol democrático y tanto en los proyectos del Presupuesto como de la Ordenanza Fiscal Impositiva fueron presentados ante el HCD como es costumbre, con dos reuniones previas informativas donde estuvieron casi la totalidad de los concejales.

“Primero fue una exposición y se respondieron preguntas en esa primer reunión con diferencia de una semana entre una y otra. Todos los concejales pudieron hacer las preguntas que ellos consideraban necesarias y obtener aclaraciones que fueron respondidas al día siguiente. Algunas quedaron pendientes por una cuestión de tiempo y se respondieron vía mail. Y todo en un contexto donde se está presentando–más allá de lo económico-, porque no tenemos presupuesto nacional por dos años consecutivos”, informa.

Cuando hicimos esta nota, se esperaba que en la Provincia de Bs. As. el Presupuesto del Gobierno Provincial todavía no estaba aprobado. Y no se aprobó, pasando al 2025, lo que complica a Axel Kicillof y por ende a los municipios, que están requiriendo ayuda ante las políticas del Gobierno Nacional y la falta de apoyo de éste a la principal provincia argentina.

AUMENTOS DE TASAS DEL 15 AL 20 POR CIENTO

–Aulicino, en la sesión de ayer jueves 26, destacaba el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que La Matanza es uno de los Distritos que menos ha aumentado las tasas: ENTRE UN 15 Y HASTA UN 20%, mientras que hay distritos lo hicieron por el doble y mucho más.

–A nosotros realmente lo que nos preocupa es no afectar la capacidad contributiva de nuestros contribuyentes y valoramos ampliamente el esfuerzo que hacen el tener sus cuentas de tributos municipales al día. Nosotros tenemos dos tasas: la de Servicios Generales (antes era ABL) y la tasa de Seguridad e Higiene.

E informa el Secretario: “La de Servicios Generales el promedio de aumento como usted sabe muy bien, está modificado por zonas: el promedio ronda el 15%, algunos un poquito más, otros un poquito menos (según la zona).

BENEFICIOS PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Y en cuanto a la de Seguridad e Higiene –la de mayor recaudación-que cae sobre las actividades comerciales o industriales no sufrieron ningún incremento su alícuota y los beneficios deducciones que se tenían en el ejercicio 2024 se mantienen en su totalidad. Y entraría en vigencia para el 2025 el ambicioso plan municipal de generación de trabajo y producción que busca paliativos beneficios para aquellos comercios pequeños e industrias pequeñas que inicien actividad en este nuevo año y básicamente los que incorporen mano de obra local.

–Contador, La Matanza tiene que afrontar este nuevo año con la falta de apoyo del Gobierno Nacional. Ojalá lo que se vote en La Plata, el presupuesto provincial va a tener un aporte importante para las economías municipales. ¿Cuál es la expectativa? ¿Puede ayudar el gobierno de Kicillof?

–Totalmente. Para nosotros es fundamental que la provincia tenga un proyecto de presupuesto aprobado. Así tendríamos los lineamientos de cuanto nos ingresaría por transferencia de la Provincia en concepto de coparticipación. Y básicamente con el Presupuesto aprobado en nuestro HCD. Sí es importante destacar que la mayor participación porcentual de este presupuesto las contienen las dos Secretaría de Acción Social con casi el 56%.

“Y las Secretarias involucradas con la Inversión Urbana que se lleva el 33%. Esto no es casual ni es un simple dato presupuestario. Esto se debe a lo que nuestro Intendente en reiteradas ocasiones viene manifestando. En nuestro Partido la gestión encabezada por nuestro Intendente, tenemos un compromiso inquebrantable y trabajamos para que nuestros vecinos y vecinas tengan un Estado Municipal eficiente, presente en estos escenarios de crisis absoluta y tenemos que enfrentarnos con mucho esfuerzo a nuevos desafíos.”, detalla el funcionario.

“Y son ejemplo claro el crecimiento de la demanda alimentaria y por ejemplo la quita de medicamentos a nuestros jubilados y jubiladas. La Secretaría que mayor porcentual se lleva es la Secretaría de Salud Pública con un 26,20%, y la sigue la Secretaría de Desarrollo Social. Esto demuestra a las claras cuál es el direccionamiento de los ingresos que vamos a percibir durante el 25.

–¿Cuánto porcentaje para Desarrollo Social?

–Casi el 10% del presupuesto. El hecho de cambiar de color del gobierno y no vamos abundar sobre Milei y su propuesta política y económica, ha hecho que hubiera que subir los porcentajes para Salud y Desarrollo Social.

-Sí, obviamente y todas las áreas de la Secretaría involucradas con este tipo de inversión la social o humana, todas están en alza. Esto responde a la demanda de un crecimiento muy elevado de nuestra población respecto a lo ejecutado en el ejercicio 24, y en la medida de nuestras necesidades, el Estado Municipal tiene que estar presente ante las falencias prácticamente nulas de recursos transmitidos por el gobierno nacional.

Y agrega Aulicino: “Los fondos de obra pública, nosotros no hemos recibido ni una sola continuidad de las obras a empezar o las que estaban en curso. Tampoco asistencia social –como señaló dos veces el Concejal Galván en la sesión, no nos entregaron ni un paquete de arroz.

–¿El tema seguridad cómo está prevista? Porque es uno de los problemas delicados que tiene el Municipio…

–Es un problema delicado, en el que el Intendente se aboca diariamente con la incorporación de patrulleros y el mantenimiento que está a cargo del municipio, la instalación de alarmas. Es un flagelo que afecta a todos los municipios del conurbano lamentablemente. Obviamente que es uno de los pilares del trabajo para el año que comienza.

“EL COBRO DE LAS TASAS HA DISMINUIDO NOTABLEMENTE”

–¿El cobro de las tasas a los vecinos de este primer año del gobierno de Milei, cómo ha sido? ¿Muy bajo? ¿Más o menos?

–El cobro de tasas se vio altamente disminuido, a la baja. Básicamente la de servicios generales vinculadas a la propíedad. Nosotros con lo que se recauda de esa tasa no llegamos a cubrir los costos que tenemos de recolección de residuos y el alumbrado público, pero dentro del paquete de ingresos se trata de cubrir el servicio que se presta, nos responde.

“El servicio de recolección es uno de los mejores del conurbano, el alumbrado público está en constante renovación, pero se nos hace muy costoso mantenerlo. Si tuviésemos que mantenerlo sólo con la tasa no nos alcanzaría. Por eso es fundamental para cualquier municipio y ni hablar de un municipio de la envergadura del nuestro, contar con una coparticipación que no sea a la baja en términos reales respecto de un año a otro. Además de contar con convenios de obras específicos que tienen que ser financiadas por el Estado Nacional pero que no sólo beneficien a los vecinos de La Matanza, como los de bajo nivel, y benefician a vecinos incluso de otros Partidos, de la Capital Federal y ni hablar de las zonas del primer cordón.

En esta entrevista realizada en nuestro programa “Pedro Artaza y sus Noticias”, nos llegaba un mensaje telefónico, preguntando por los porcentajes de los terrenos baldíos.

–Están en el mismo porcentaje, entre el 15 y el 20 por ciento, nos dice Aulicino y aclara: “He sido muy explícito, igual que los argumentos que dieron ayer los Concejales Galván del Bloque Oficialista y las diferentes consideraciones que se hacen y lo que le importa al contribuyente, espero se pueda lograr una mejora en el cobro”.

“TENEMOS UN 100% POR 100% DE EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN”

-Siempre digo, y con la impronta que nos pide nuestro Intendente y la Secretaría que está a mi cargo desde hace un año, dentro de los 30 que llevo en el Municipio para nosotros brindar información es fundamental. Un ejemplo es que por varios años consecutivos la prestigiosa Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública en los dos informes anuales que hace: en abril y en noviembre, nos sigue otorgando la máxima calificación en la gestión 100 puntos sobre 100 en transparencia.

“Y esto habla de la voluntad de nuestro Intendente de que todos los vecinos tengan acceso a la información vinculada con el Municipio, de gestión, presupuesto, ejecución. Nosotros estamos hablando ahora de un presupuesto que se trató para el año que viene, pero sistemáticamente todos los trimestres lo publicamos en las páginas web de acceso público”, reflexiona.

“Y otro ítem que me interesaría remarcar con la multisectorial encabezada por nuestro Intendente, y el famoso Recurso de Amparo a Edenor prestadora del servicios de luz en los hogares, de no cortar el servicio en caso que alguno de nuestros vecinos no pudiera pagar. Y que los vecinos siguen firmando las planillas en las localidades. Creo que eso demuestra la clara voluntad del Intendente de ser un escudo ante la nefasta medida del gobierno nacional que estamos sufriendo y padeciendo”, concluye.

“Saludos a usted y su equipo periodístico, ¡Felicidades!, que tengamos un mejor 2025 y siempre con disposición para informar a los vecinos de nuestro Matanza”, culmina Claudio Aulicino. Saludo que le retribuímos, por cierto.