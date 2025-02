Canasta escolar: “El año pasado se recicló todo, este año estamos mejor”, contaron desde el sector

“Sin descollar estamos parados de otra manera” confió a El1 Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines. “Volver al cole no es un gasto, es una inversión”, aseguró.

Se acerca el inicio de clases y los padres hacen cuentas mientras recorren librerías en busca de los mejores precios para completar la canasta escolar. En comunicación con El1, Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines afirmó que el año pasado “hubo un recicle monumental” de útiles escolares y bajas ventas, pero que en este 2025 “al haber estabilidad de precios” las ventas mejoraron en relación al año pasado.

“En 2023 tuvimos un 2023 muy duro, muy difícil, con un segundo semestre anárquico. Entonces nosotros manejamos un 80 por ciento de (producto) importado, no de ahora, sino desde hace muchos años. Entonces, los importadores, cuya materia prima más importante es el dólar, se cubrieron en 1.200, 1.500, 2.000 dólares. En diciembre del 2023 esto se traslada a precios. El primer semestre de 2024 fue una mala temporada escolar, con una recesión muy grande. Y en el segundo semestre se estabiliza todo. Lo que sucedió finalmente fue que los precios de los importados cayeron como un piano”, evaluó Iglesias López.

“He bajado productos hasta un 50 por ciento. Y después, todos los eneros, llamo a mis principales proveedores, les pido intercambio interanual, meto todo en la licuadora y saco mi promedio, que no es muy académico, pero es muy efectivo. Y me da un aumento interanual de entre el 14 y el 15 por ciento. Entonces, los padres que vengan ahora hacer su provisión de útiles, van encontrar precios muy similares a los de febrero de 2024, y en muchos casos inferiores, lo cual dentro de todo el ‘despelote’ es una buena noticia”, aseguró.

“Los precios están muy en sintonía con la situación. Se han cuidado mucho los fabricantes, los importadores. Hay una competencia muy limpia por ver quién vende más barato. Porque no te olvides que la recesión no terminó. El mercado no está receptivo, noto igualmente que hay una mejor venta que el año pasado, en febrero del 2024”, comparó.

Más que un gasto, una inversión

“La temporada del año pasado fue muy mala. No se vendió nada. Ni mochilas, cartucheras, ni carpetas. Se recicló todo. El año pasado fue un recicle monumental”, lamentó.

“Este año estamos mucho mejor. Sin descollar, estamos parados de otra manera. Por otra parte, al haber estabilidad de precios, si baja la pobreza, podés tener un centavito más en el bolsillo y reasignar el peso para hacer un gasto”, sostuvo.

“Por ejemplo, periféricos. Un periférico es esa pavada que vos te llevas para darle gusto a tu hijo o a tu hija. Que no es imprescindible, que no es necesaria, pero te puede dar ese gustito final, que se lo puede dar a la criatura. Ahora estoy mirando los marcadores metalizados doble punta, los lápices pastel, los marcadores con glitter”, ejemplificó.

Por último, Iglesias López dejó un mensaje a los padres. “Les quiero decir que tomen la vuelta al cole como una fiesta, no como un drama. Que sepan que volver al cole no es un gasto, es una inversión. Sé que la gente, todos, estamos pasando momentos difíciles, pero no es lo mismo cuando vos sentís que estás gastando o cuando sentís que estás invirtiendo. La erogación la tenés que hacer igual. Pero la sensación que uno tiene es muy diferente, y realmente la educación es un valor que no podemos negociar bajo ningún concepto”, concluyó.