LOS OBISPOS DE SAN JUSTO Y LAFERRERE PRESENTARON EL PROYECTO CIUDAD PAPA FRANCISCO. REUNIÓN LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO

Este lunes 5 mayo, los Monseñores Eduardo García y Jorge Torres Carbonell anunciaron que presentarán el proyecto a los presidentes de los diferentes bloques del HCD de La Matanza y al intendente Fernando Espinoza, así como a la vicegobernadora Verónica Magario. El jueves 8 se reunirán con distintos sectores de la vida distrital en la catedral de San Justo.



“POLITICA 2000” Y otros medios dialogaron con ambos en conferencia de prensa sobre la sorpresiva noticia originada tras el fallecimiento del Papa Francisco y mientras se desarrolla el Cónclave en el Vaticano para elegir a su sucesor.

Luego de los primeros días ya sin la presencia física del Papa Francisco, los obispos de San Justo, Eduardo García, y de Gregorio de Laferrere, Jorge Torres Carbonell, se preparan para impulsar esta misma semana el proyecto de creación de la “Ciudad Núcleo Urbano Papa Francisco”, que abarcaría terrenos de los barrios populares ubicados entre las Rutas Provinciales N° 4 (Camino de Cintura) y 21, la Ruta Nacional N° 3 y las avenidas Cristianía y Crovara.

Según el mapa al que accedieron nuestros medios, el proyecto de la nueva “Ciudad Núcleo Urbano Papa Francisco” incluye a los barrios populares 17 de Marzo, 21 de Marzo, 22 de Enero, 28 de Octubre, Almafuerte, Gauchito Gil, José Ingenieros, Justo Villegas, Puerta de Hierro, San Alberto, San Petersburgo, Tierra y Libertad, Un Techo Para Todos y Villa 21, así como a Villa Constructora.

REUNIÓN CON LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO EL JUEVES 8

García y Torres Carbonell anunciaron en el encuentro realizado en San Justo, que esta semana presentarán el proyecto a los presidentes de los diferentes bloques del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de La Matanza, al intendente Fernando Espinoza y a la vicegobernadora bonaerense y ex jefa comunal, Verónica Magario. “La vicegobernadora me lo está pidiendo urgente”, señaló García. Digamos que ya se están concretando encuentros con los concejales matanceros para informarlos sobre esta novedad.

Asimismo, está previsto que este jueves 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, se reunirán a partir de las 16 en la Catedral de San Justo, con todas las fuerzas vivas de La Matanza y de la provincia de Buenos Aires, sin distinción de colores partidarios. Mientras, se ha lanzado la recolección de firmas a favor de la iniciativa en parroquias, barrios populares y escuelas católicas.

EDUARDO GARCÍA, OBISPO DE SAN JUSTO

“Este proyecto nos involucra a todos los matanceros. Es algo que surgió desde lo espontáneo, transmitiéndose en el boca a boca, especialmente, desde la misa que se realizó el día siguiente de su muerte. Y, sobre todo, de muchos de aquellos que durante estos once años recibieron de parte de Francisco no solamente el cariño y el apoyo, sino también la ayuda concreta en este proceso que venimos haciendo en nuestros barrios por tierra, techo y trabajo, con dignidad para todos los hijos de Dios que caminan en La Matanza. No es idea de ningún partido político, es de la Iglesia”, señaló en otro momento del encuentro en San Justo.

García recordó que la iniciativa también tiene en cuenta la memoria. “Cuando perdemos la memoria, perdemos la capacidad de ser agradecidos. Por ejemplo, ese sector de la avenida Crovara donde ahora están el Polideportivo y el Hogar de Abuelos, antes, eran basurales, lugares de tráfico, de prostitución, lugares de muerte, que se han ido transformando en lugares de vida. Y es importante poner todo esto bajo el manto del nombre del Papa Francisco”.

OBISPO TORRES FERRER: “EL RECUERDO EN LAFERRERE”

Por su parte, el titular de esa Diócesis, señaló que “quedó un hermoso recuerdo de Francisco. “En 2005 se hizo un gran homenaje con una misa en la cancha de Deportivo Laferrere antes del partido. Y quiero anunciar que el 9 de Julio se inaugurará el Polideportivo Papa Francisco en el kilómetro 38, en las cercanías del Hogar “El Dulce Refugio”, donde hay una villa. Será para los habitantes del lugar y todos los vecinos. “Seguiremos la lucha por las palabras de Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”, dijo.

“NO CONSTRUIREMOS MÁS BARRIOS, CIUDAD EVITA LO SEGUIRÁ SIENDO”

El obispo de San Justo remarcó que con esta iniciativa ninguno de los barrios incluidos perderá su identidad. “Este proyecto no significa que estos barrios pierdan su nombre y su identidad. Cuando hablamos de ciudad o, un sinónimo, núcleo habitacional, núcleo urbano, estamos hablando de todos estos barrios que van a seguir llamándose Puerta Hierro, Villegas, San Petersburgo. Pero los pondremos dentro de lo que es este núcleo o esta ciudad Papa Francisco. Lo sentimos como un deber de gratitud. El Papa, desde el primer día de su pontificado, dijo que quería una Iglesia pobre para los pobres. Nosotros nos hicimos cargo y queremos esta Iglesia pobre sirviendo a los pobres”, reafirmó.

Le preguntamos al Obispo García sobre el mapa que está circulando en el distrito y que marca que uno de los límites será la calle Christianía, límites con Laferrere e Isidro Casanova. Entre esa avenida, la Ruta 21 y la calle El Pindó, en Ciudad Evita (rotonda de Querandí) hay una cantidad inmensa de arboledas y Reservas Naturales que integran Ciudad Evita, la que fuera declarada Monumento Histórico Nacional por el Congreso Nacional décadas atrás. Nuestra pregunta está referida edemas a que somos vecinos de la zona desde hace 70 años.

–¿Se construirán barrios en esa amplia franja de terrenos, alterando la construcción original del barrio, de 1950, Monseñor?

–No, nos estamos refiriendo barrios mencionados. No afecta, no afecta. No vamos a construir nada. Ciudad Evita va ser siendo Ciudad Evita, cada barrio va a ser siendo lo que es. No se le quita identidad ni el nombre. Todos van a formar parte de la Ciudad Papa Francisco. Cada barrio seguirá luchando, peleando por el trabajo y la vida, nos dice García.