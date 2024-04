NUEVA REUNIÓN – SE AMPLÍA EL COMITÉ DE CRISIS DE LA CGT DE LA MATANZA

ANTICIPO. Mañana miércoles 17 se realizará un nuevo encuentro de este Comité planificado desde el primer plenario de la central obrera ante la grave situación económica, social y laboral que vive el pueblo del municipio. Será en la Cámara de Industria y Comercio, calle Entre Ríos al 3000 en San Justo.

El secretario general de CGT Heraldo Cayuqueo nos comentó este avance: “Estamos trabajando en conjunto con algunos temas, frente a esta decisión del Gobierno Nacional de no respetar a los trabajadores. En nuestros distrito tenemos muchos de ellos en una situación incierta por eso vamos avanzando con el Comité de Crisis. No hay diálogo, hay sometimiento. Esta falta de diálogo está llevando al país a una situación calamitosa, desagradable para toda la sociedad argentina en su conjunto”, dice.

“ASÍ NO LE VEO SALIDA A ESTA SITUACIÓN QUE CREÓ EL GOBIERNO”

Y agrega: “Este gobierno que debería dar trabajo a los argentinos, viene con una reforma laboral que busca cercenar el derecho de los trabajadores. Si no fuera por los sindicatos, no sé en qué situación estarían hoy los trabajadores”.

“No homologar los acuerdos salariales que se logran con las cámaras empresariales. Cada día hay más compañeras y compañeros sin trabajo, así que yo no le veo la salida a esta grave situación. Nosotros mismo, tenemos 100.000 compañeros constructores sin empleo por la obra pública paralizada”, agrega Cayuqueo.

INGRESAN OTROS SECTORES

Luego, el secretario de prensa de la CGT local adelantó a POLITICA 2000 como sIgue este acuerdo de sectores de la producción y el trabajo matancero que buscan mejorar un poco esta angustiosa situación en la que nos ha metido el gobierno de Javier Milei.

Pablo Boschi nos mencionó esos detalles: “Es una crisis muy profunda de estanflación. Tenemos inflación con una economía que no crece. Es una locura que no hayan homologado la paritaria de Camioneros, que había obtenido el 45 por ciento en dos meses y en cambio dicen que sólo autorizarán el 2% cada mes. Es una burla, una locura. Por eso formamos esta mesa con todos los sectores inclusive la Universidad y el Obispado de San Justo, para empezar a charlar, a partir de generar síntesis y salir a mostrar números reales”, detalla el hombre del gremio SUTACA.

“Vamos a salir a mostrar números junto con las autoridades municipales de La Matanza para mitigar esta situación de las PyMES, que sufren sus trabajadores y empresarios.

–Me parece muy importante que ingresen otros sectores como las cámaras empresariales y la misma Iglesia, Pablo…