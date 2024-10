HISTÓRICO HECHO OBRERO EN NUESTRO DISTRITO

Este jueves 4 de octubre del 2024 será recordado por toda la clase trabajadora local, como el puntapié inicial de la reunificación de las dos CTA, hecho que viene a finalizar con 14 años de división, 14 años de pérdida de unidad, y 14 años de luchas con el mismo fin, pero separadas por contradicciones secundarias.

“MÍSTICA Y MILITANCIA”

El encuentro se realizó en las instalaciones del Suteba Matanza, ante un salón lleno de militancia, de organizaciones, de sindicatos, y reencuentros. Acompañaron este hito obrero representantes de la CGT local y de la Mesa Sindical Peronista: Heraldo Cayuqueo, Sec. Gral., CGT Matanza, Esteban Cabello, Sec. Gral. Adjunto, CGT Matanza, Marcelo Barreiro, Mesa Sindical Peronista, y Nahuel Tévez, del Sindicato de Canillitas; estuvo presente, y brindó a todos los asistentes la noticia del amparo judicial que prohíbe la interrupción de los servicios por falta de pago en el distrito, el compañero Tito Busetti, director de DEUCO. Asistió a la reunión, la compañera Cecilia Cecchini, Jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Bs As, y cerraron la actividad los compañeros Roberto Baradel, Sec. Gral. CTA Bs As (de lxs trabajadorxs), y Carlos Díaz, Sec. Gremial CTA Bs As (Autónoma).

En este encuentro lleno de mística y militancia, el cual retoma el camino iniciado en 1992, fecha en que se dijo basta a las políticas de hambre y al alineamiento con el Consenso de Washington por parte del entonces presidente Carlos Menem, se hicieron tangibles los lazos que unen a las dos centrales, se hicieron palpables las banderas de lucha que se tienen en común, y se visualizó el ADN que ambas comparten, porque son logros históricos conjuntos: la creación del FRENAPO, la Marcha Federal, y la Marcha de los Chicos del Pueblo, entre otros.

PLENA IDENTIDAD OBRERA

Porque la CTA nació en la calle, en los barrios, con plena identidad obrera, con el único interés por delante que es el de la clase trabajadora, y porque nació para transformar la realidad en pos de una patria más justa, más libre y soberana, es que se hace necesario hoy más que nunca, más movilización, más unidad y más organización popular, para discutir las urgencias del hambre y la pobreza que azotan a nuestro país.

Esto fue y es la CTA, es por eso que nunca más podemos permitir que nimias diferencias nos dividan, porque lo que vivimos y lo que estamos viviendo, nos enseñó y enseña, que estar separadxs nos debilita, pero unidxs somos invencibles.

¡Viva la unidad! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la CTA!

¡Luchar para resistir, Unidad para vencer!