OMAR PLAINI – “ESTO ES UN GRAVE ATAQUE A LOS TRABAJADORES CANILLITAS”

Un serio problema se les ha creado a los canillitas integrantes de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires cuando un fallo judicial por en serio problema a sus trabajos.

Por eso dialogamos en nuestro programa “Pedro Artaza y sus Noticias” (AM 930 NATIVA y redes sociales) con el secretario general de SIVENDIA (Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, Omar Plaini.

–Estamos dentro del marco de lo que les está pasando a todas las organizaciones sociales y a los trabajadores y trabajadoras con el actual gobierno del Presidente Milei. Nosotros estamos sufriendo un enorme retroceso a través de un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº2 y ante la presentación de una cautelar de la Asociación de Diarios y Revistas AEDBA, allá por el año 2012 y 2013 donde no reconocían la Dirección de Regulación del Sistema Nacional integrado de venta de diarios y revistas, comienza puntualizando el gremialista.

“No reconocían haber recuperado la tutela laboral de la actividad del Decreto Presidencial de Cristina Fernández de Kirchner Nº 1693 del 2009 que nos devolvía esos derechos y la prioridad absoluta en la vía pública. Y todo esto por el nacimiento a mediados del siglo pasado con el advenimiento de la Secretaría de Trabajo donde nos reconoció primero con un Decreto y después con una Ley un colectivo de derechos sociales tutelares y laborales”, amplía”, detalla Plaini.

PERO LLEGÓ EL LIBERALISMO

Y sigue el también senador nacional: “En esta nueva etapa del Liberalismo en la Argentina, -que de anarco-capitalismo tiene poco-,han avanzado y en este caso el Juez Federal en lo Contencioso Administrativo Esteban Furare, falla en contra nuestra desregulando otra vez la actividad y poniendo en práctica nuevamente aquel Decreto Ejecutivo 2284/1991 del Gobierno de Menem, cuando Felipe Domingo Caballo desregulaba los servicios y el comercio exterior y después una Ley 24307 aprobada en el Congreso volvemos a ese estadio: de desocupación, precarización, de pérdida de empleo.

“Evidentemente de mayor pobreza e indigencia. Lo que ya habíamos vivido lo volvemos a vivir y esto nos pone en un plan de lucha como hemos hecho históricamente los canillitas cada vez que sufrimos un atropello de éstos. La dignidad de nuestro colectivo es muy importante y vamos a elaborar un plan de acción para tratar de evitar esto que ya a una vez lo hicimos y volveremos a hacer para que no nos desregulen la actividad”, agrega.

PLAINI: “LAS CONDICIONES DE TRABAJO HOY SON PEORES”

–¿Van a hacer una reunión plenaria para un plan de acción para enfrentar esta caída tremenda para el trabajo de tantos hombres y mujeres por ejemplo aquí en La Matanza a quienes conocemos, sabemos de la actividad sacrificada de ser canillita? Por la seguridad y la caída en las ventas.

–Es muy grande, porque las condiciones son peores .Sabemos que hay una revolución en lo científico y tecnológico en los últimos 30 años y ese avance de la tecnología de carácter revolucionario nos lleva a que hoy la merma del papel es muy notoria. En esa circunstancia nos complica más que en aquel momento. Hoy el papel circula muy poco. Vivimos de lo coleccionable y hemos tenido la inteligencia de haber ampliado nuestro rubro.

OTROS RECURSOS PARA VIVIR

Los canillitas han agregado la recarga de la tarjeta SUBE, de celulares y sus accesorios, el cobro de estacionamiento público, la venta de aguas gaseosas saborizadas. Digamos que ahora, la venta de diarios y revistas ahora se podrían vender en supermercados, hipermercados, estaciones de servicios o drugstores, las 24 horas.

“Todo eso nos permite un ingreso porque ya no podemos vivir de los diarios y revistas que obviamente es nuestro eje. Así tenemos la centralidad y esperamos que lo que hoy es Secretaría de Trabajo quede impugnada AEDBA y conteste como corresponda por las Leyes y Decretos que tenemos históricos, que esté a la altura hoy la Secretaría de Trabajo del Gobierno Nacional para responder y la Sociedad de Distribuidores que también inicio una medida cautelar esta situación de AEDBA, vergonzosa de pretender que nosotros nos desregulemos y perdamos lo poco que tenemos”, reflexiona.

–¿Negando la invocación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y cualquier tipo de relación entre los canillitas y los editores que era una medida importante para ustedes, no?

SOBRE EL FALLO DE LA JUSTICIA

Omar Plaini agrega además: “En los considerandos del Juez Furnari que sobre 49 fojas, usa 35 para los considerandos, dice que ni siquiera la Constitución Nacional goza de un sistema absoluto y que todo es cuestionable. Por allí en una de sus páginas cita a Germán Bidart Campos-aquel notable constitucionalista obviamente un hombre liberal. Cita la parte que a este juez le conviene, porque en realidad Bidart Campos había editado un libro donde hablaba de los equilibrios de la Libertad cuando se produce todo esto a finales de los 90 y comienzo de los 2000.

Razona además Plan: “Y él mismo decía que deben aprender los libres mercadistas que hay un valor que se llama solidaridad que también está contemplado en la Constitución y le da otro valor a lo que se llama libertad. Es muy contradictorio este fallo, muy político de este Juez Furnari que va en dirección de lo que estamos viviendo con un Ministro como Sturzeneger –precisamente nombrado para desregular todo y volver a que precaricemos nuestro País como en los´90”.

“EL NIVEL DE CONCIENCIA Y DIGNIDAD DE LOS CANILLITAS”

Así que aquellos que acumulamos juventud ya lo hemos pasado esto y no nos queda otra que luchar, que pelear por esos derechos que nosotros tenemos por ese Decreto del año 45, la Ley de 1946 y por lo que habíamos recuperado en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández que fueron los derechos tutelares de la actividad. Es una situación muy compleja, pero si algo que ha caracterizado a nuestro colectivo que no será numeroso cuantitativamente, pero es muy fuerte cualitativamente, es el nivel de conciencia que tenemos y la dignidad que tenemos los vendedores y vendedoras de diarios. Que vamos a pelear fuertemente para recuperar lo que nos quieren conculcar nuevamente.

-Ojalá y cuenten con nuestro apoyo desde acá en La Matanza donde hay tantos trabajadores

–Agradezco el saludo al amigo Juan José Maderna que está escuchando la radio y a los compañeros de Matanza. No solamente al colectivo que represento sino a los compañeros de los distintos gremios. A quien encabeza hoy las 62 Organizaciones, el Compañerazo Pablo Boschi y quienes la integran porque han sido los primeros que han salido en defensa de nuestro colectivo, como ya nos hicieron cuando nos intervinieron en el Gobierno de Macri junto a otros colectivos. Siempre digo: el Gran Simón Bolívar decía que “la fortaleza de una Nación radicaba en su identidad”…, bueno la fortaleza de los canillitas radica en esa identidad que construimos desde la dignidad que es la que nos va a fortalecer para superar este momento de un gobierno nefasto que a lo único que nos lleva es a la pobreza y a la indigencia.

LAS INTERNAS DEL PERONISMO

–¿Y una pregunta que no puedo dejar de hacerle es cómo ve la definición de la interna del peronismo, del kirchnerismo con Cristina presidente del PJ?

–Mi deseo es que haya un partido justicialista movilizador. Decía Juan Perón que siempre fue una herramienta electoral y ojalá no sea solamente una herramienta. Desearle a la compañera que lo va a encabezar y a los que van a estar allí: muchos compañeros muy queridos que uno conoce de toda la vida y que sea un instrumento para debatir propuestas, ideas que no nos quedemos solamente para una herramienta electoral porque en definitiva lo que ha hecho grande al movimiento nacional justicialista ha sido la concepción movimientista y creo que es eso lo que está faltando. Siempre en mi van a encontrar una palabra por la unidad –mal gastada palabra –sino que creo mucho en el debate de las propuestas y las ideas .No tenemos que caer en los agravios e insultos que lamentablemente estamos transitando en esta etapa.

–Gracias por la solidaridad y el acompañamiento de ustedes y como decía Einstein: la perfección de los medios y la confusión de los fines (es para pensar) caracteriza nuestra época, cierra Omar Plaini.