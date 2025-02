PABLO BOSCHI: “LA UNIDAD COMO DESTINO DEL PERONISMO”

En diálogo con “Pedro Artaza y sus Noticias”, el secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas de La Matanza, dio sus opiniones sobre el presente y futuro del Peronismo, ahora que esa central política ha organizado un acto en recordación del 24 de febrero de 1946, día en que el Peronismo ganó las elecciones, llevando al General Juan Domingo Perón.

El encuentro de los gremios y militantes peronistas es este lunes 24 de febrero mismo en el Centro cultural “Valentín Barros” de la UOM local.

–Éste es ya año muy movido en el peronismo, también en lo local. Los peronistas hemos sufrido una derrota durísima, creo que la peor en años de democracia, además de la cuestión de liderazgos. Es un vacío difícil de llenar, cuando la mayoría del peronismo está fuera del debate. Nada que nos sorprenda.

“El camino que debemos transitar siempre es de unidad de todos los sectores del peronismo de La Matanza y la Provincia. Sin este elemento de unidad de todo el movimiento obrero y del peronismo. Por eso creo que es lo que deben hacer quienes tienen la responsabilidad de conducción”, desarrolla Boschi.

“HOY NO TENEMOS LIDERAZGOS EN EL PERONISMO”

Le preguntamos al gremialista de SUTACA:

–En otros momentos del peronismo la pregunta era: ¿quién nos conduce? Hoy eso no pasa, se buscaba conformar una mesa de los Gobernadores y una mesa nacional de conducción algo que hoy no ocurre y ojalá me equivoque pero eso no creo que ocurra. Porque cada uno está viendo cómo está la situación en sus pagos.

Y asegura: “Hoy no hay liderazgos nacionales, solamente la compañera Cristina Fernández es la dirigente con mayor fuerza, pero aún así hay sectores del peronismo y el gremialismo que no reconocen los liderazgos. Y eso es un problema que no lograremos la unidad si no solucionamos esos liderazgos. Y esto no pasaba en el peronismo, donde siempre se reconoció a quien conducía al movimiento. Hoy eso no pasa…”

Y agrega: “Si el peronismo no gana las elecciones este año, no podrá tener candidatos en las presidenciales de 2027. Algunos se están acelerando demasiado y eso puede llegar a ser una caída temprana…

“EN EL GREMIALISMO TAMBIÉN TENEMOS DIFERENCIAS”

-¿Y en el movimiento gremial cómo está la cosa, Boschi?

–Y mirá, si esto está pasando en el peronismo, imaginate como estamos en el movimiento obrero que es lo más sólido que nos han legado, pero ahí también tenemos diferencias entre sectores. Pero ha pasado que, como decía ese pequeño gigante que fue JOSÉ RUCCI en otros momentos nos critican esta construcción obrera peronista, pero cuando les quitan las cosas a la gente, ellos mismos nos piden a los gremios que salgamos a pelear. Hay que abroquelarse y decir lo que está pasando con el gobierno de Javier Milei y el escándalo de la SLibra que ha estafado a tanta gente en el mundo, nos responde.

Y en el final le preguntamos sobre lo que viene en la CGT Regional La Matanza y las 62 Organizaciones Peronistas:

“Además del acto del 24 de febrero, esa gran fecha histórica, vamos a retomar los plenarios mensuales de nuestro movimiento obrero. Tenemos que volver a poner en vigencia el Gran Proyecto Nacional que nos legara el General Perón para toda la Argentina.

“EL PERONISMO VA A TENER QUE DAR LAS SOLUCIONES”

“Por ejemplo, se está quemando la Patagonia y el Gobierno Nacional no hace nada. Es demasiado vergonzante lo que está pasando y los argentinos tienen que tomar conciencia de todo lo que está pasando porque no va a quedar nada”, reclama.

Y concluye: “Hoy ya no importa si soy o no libertario. Es una cuestión de conciencia nacional. Este gobierno no hace nada y cuando los grandes grupos le suelten la mano, la vamos a pagar todos los argentinos. No vamos a tener trabajo, ni derechos, solamente deudas. Y va a tener que ser el peronismo el que tenga que solucionar las graves crisis. Y suerte que existe el peronismo ante estos serios problemas del gobierno libertario”.