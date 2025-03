CGT DE LA MATANZA – EL DEBATE DEL PRIMER PLENARIO DEL AÑO

Como consignamos en una entrega anterior, POLITICA 2000 estuvo en esta interesante reunión obrera: el primer Plenario de la CGT de La Matanza en la sede de la UOM Regional Matanza, con la presencia de alrededor de 50 gremios, donde se debatieron varios asuntos que los preocupan e incluso se dieron opiniones sobre la actividad política y la relación con el Partido Justicialista local.

Luego de iniciar el plenario bajo la advocación de José Ignacio Rucci, el histórico secretario de la CGT durante el ultimo mandato de Juan Domingo Perón y que fuera asesinado el 25 de septiembre de 1973, el Secretario Adjunto, de la Unión de Trabajadores del Calzado, Juan Carlos Leiva, felicitó a todos los gremios por la ayuda brindada a los pobladores de Bahía Blanca.

LUDUEÑÁ: “HABLAR CON OTROS GREMIOS”

El secretario gremial, Ernesto Ludueña, del SEOCA, propuso un encuentro de la conducción cegetista con otros gremios que no están en la central, como ATE (Miguel Federico) y las CTA para que se integren. “Somos 90 gremios en toda La Matanza y por eso hay que abarcar a todos. Pero digo que solamente la autoridad es la CGT de La Matanza, somos la autoridad pero eso no nos limita el diálogo”, exclamó en un casi reclamo.

Comenzaron a darse varias opiniones al respecto, pero todas coincidentes en que “el ámbito natural de informar y contar lo que está pasando es ésta CGT”, según dijo Esteban Cabello de la UOM. “Están las puertas abiertas, nunca las cerramos a nadie. Por eso voy a disentir, hay un montón de gremios en La Matanza, pero nunca voy a entender como no vienen y cuentan lo que les está pasando. Nunca voy a entender por qué se juntan en algún bar y arman una CGT paralela…”, disparó.

“Me agrada que hablemos de democracia sindical. Hay gremios que no están acá, porque no quisieron. En una lucha de poder vieron que tenían perdidas sus aspiraciones y se fueron. Pasó en CGT y en las 62. Nosotros somos la conducción pero sabemos que gremios como ATE y CTA, por ejemplo, si quisieran podrían dialogar pero respondiendo a esta conducción. Hay que encontrar la solución a estas expresiones pero saliendo por arriba”, señaló Orlando Benavídez, secretario de Organización. “Pero juntarnos para hablar de política no, juntarnos para hablar de los temas gremiales, sì”, remató el representante del gremio de la Alimentación.

CAYUQUEO: “ESTUVIMOS JUNTOS, PERO DIVIDIRNOS POR POLÍTICA NO”

Participó el secretario general, Heraldo Cayuqueo, quien recordó—con vehemencia– que “todos nos reunimos en el STIHMPRA (Sindicato del Hielo).”Estuvimos con compañeros de CTA y ATE y hoy no están. Trabajamos para ser integradores. Lo hicimos con algunos de ellos. Por eso pienso que no nos debe dividir la política”.

Y agregó: “La CGT tiene las puertas abiertas para cualquier gremio aunque sea disidente, pero nos puede enriquecer porque puede aportarnos buenas ideas. Por eso nunca hablamos mal de ningún compañero. Nosotros somos integradores. Y la unidad es la mejor herramienta que tenemos para trabajar por la Unidad nacional porque somos la columna vertebral”, señaló el dirigente constructor.

¿VILARIÑO DELEGADA DEL MINISTERIO DE TRABAJO?

Dos señoras dirigentes, presentes siempre en las manifestaciones de ayuda a sus afiliaciones dijeron lo suyo. María”Luly” Viariño es la secretaria de la Mujer de la CGT Regional La Matanza y referente del Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público (SUTEP), señaló: “si no tenés al lado tuyo a los compañeros, a esta CGT, a las 62 Organizaciones, no llegás a ningún lado. Por eso siempre elijo estar del lado de mis compañeros y mis dirigentes.

En sus palabras, reiteró que “hay que respetar a la CGT, a las 62 y a las instituciones. Si no, terminamos haciéndole el juego a Milei y su gente. Que lo único que hacen es tirarnos mierda, mierda. Todos pertenecemos a la casa madre. Después, en cada Regional, la manejamos los compañeros. Aquí nunca se cerraron las puertas a nadie”.

Y sobre el tema político, disparó la referente de los trabajadores del SUTEP: “No debemos dejar que nos manejen la lapicera, porque sino damos batalla, nos van a seguir volteando…Por eso, reitero que esta mesa esta preparada para llevar adelante a La Matanza, porque hay compañeros capacitados para la conducción. Y con esto no estoy hablando mal del Intendente, por ejemplo, finalizó.

Luly Vilariño esta activa dirigente, es prácticamente la nueva Delegada del Ministerio de Trabajo de la Provincia en La Matanza. Falta apenas una decisiva firma que la lleve a ese importante cargo para abordar las problemáticas de los gremios locales.

“UN GRAN ENCUENTRO DE MUJERES TRABAJADORAS”

Por su parte, Romina Cortaberría, dirigente del SADOP (Sindicato de Docentes Particulares del distrito), recalcó que tienen respeto por la CGT local, ya que su sindicato fue inmediatamente recibido cuando solicitó su incorporación. “Se abrieron puertas para que podamos hacer nuestras reuniones gremiales. O que nuestros afiliados puedan disfrutar de un balneario, por ejemplo. Por eso nuestro respeto a esta casa”, dijo.

Se refirió además a la situación que viven los vecinos de los barrios Puerta de Hierro y otros de Ciudad Evita y Casanova, a cargo del padre Tano, donde no pagan cuota en las escuelas pese a ser de gestión privada. “Expuse esta problemática al compañero Cayuqueo y unos cuántos sindicatos aportaron útiles y elementos para los pibes y pibas de esas escuelas que no tienen nada, lo que agradezco profundamente”, señaló casi con emoción.

“Pero además, con Luly venimos pensando què podemos hacer como mujeres dirigentes y trabajadoras. Porque este h… de p… que nos gobierna, hace todo en contra de las Mujeres, de las Políticas de Diversidad y otras. Por eso pensamos cuánto debe dividirse una mujer para cumplir con todas sus obligaciones y además, llevar un guiso a la mesa de su casa. Por eso, nuestra propuesta es hacer un gran Encuentro de Mujeres y se lo contamos a Cayuqueo. Todas somos trabajadoras, y no solo las que recibimos un sueldo sino también las monotributistas y las trabajadoras de UTEP, por ejemplo.

Y finalizó: “Creemos que los compañeros dirigentes de esta CGT debemos convocar a nuestras trabajadoras y prepararnos para la gran batalla. Porque así como nosotras discutimos en nuestras casas dónde llevar la boleta, también aseguremos el triunfo del movimiento obrero, el triunfo del Peronismo en nuestras casas matanceras”.

Finalmente, digamos que también se expresaron Fernando Cantenys (Aeronavegantes), Hugo De´llOglio (Casinos y Bingos), Ariel Giampaoletti (Supervisores de Empleados de Comercio) y Claudio Rugna (STIGAS), que expresaron su disentimiento con lo expresado por Ludueña y llamaron a la unidad de la central. Cerró el secretario de las 62 Organizaciones, Pablo Boschi: “De acá se toman las decisiones y los dirigentes que no están acá pueden venir a decir sus posiciones. De qué unidad hablamos si el movimiento obrero hace mucho que no tiene liderazgos…”, apuntó entre otros conceptos.

Un clima de unidad manifestaron todos en este primer encuentro del año. Especial por lo que se vive hoy en la Argentina, la pérdida de puestos de trabajo por las medidas económicas del Gobierno Nacional y el costo de vida para los obreros. Un gran desafío de y para los sindicatos en un año electoral, que puede ser decisiva para el país y la vida de todos nosotros.

PLENARIO DE REGIONALES

Acaba de conocerse que este jueves 27 de marzo se hará un Plenario de Regionales de la CGT, en el salón Felipe Vallese de la central obrera en la calle Azopardo 802. La CGT de La Matanza que conduce Heraldo Cayuqueo participará con cuatro dirigentes: de la UOM, de Camioneros y SUTACA, respondiendo a la invitación de la Secretaría del Interior. Las próximas medidas de la central ante la situación económica que viven especialmente los trabajadores, que culminará con el paro del 10 de abril, formaràn parte de los debates.