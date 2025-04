FESTIVAL OESTETOKE 5 DE ABRIL 2025 AURA URATNIA SAN JUSTO – LA MATANZA

ENTREVISTA A MISIBAMBA

por Laura Alonso y Flora Vronsky

La Asociación Misibamba Comunidad Afroargentina de Buenos Aires, lucha desde el año 2008 para que el Estado argentino reconozca el aporte cultural, social, y económico que hicieron les africanes esclavizades en la época de la colonia. Además, lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia a través de acciones culturales para fomentar el respeto a la diversidad etnocultural de nuestro país. La Asociación tiene un firme compromiso con la historia, la defensa y el rescate patrimonial de las huellas de nuestra ancestralidad, que dan cuenta de la presencia y permanencia de la comunidad afroargentina en el acervo social y cultural de Buenos Aires y de toda la Argentina.

Desde la organización de OesteToke, primer Festival de Percusión del conurbano oeste, agradecemos de corazón a Misibamba su participación en el Festival y su tiempo y cariño para responder unas preguntas que dejamos a continuación.

¿Qué motiva la lucha que vienen llevando a cabo desde hace tantos años desde la Asociación?

Como integrantes de la Asociación Misibamba Comunidad Afroargentina de Buenos Aires, en este momento estamos Carlos Lamadrid y Marta Robles (Perla). Desde el año 2008 trabajamos para darle visibilidad a una parte de la historia argentina que comúnmente no se cuenta, que es el aporte que han hecho aquellos africanos esclavizados que trajeron como herramienta de trabajo y que sin embargo lucharon por la independencia de este país de la cual hoy todos disfrutamos. Nuestra tarea básicamente es ir a las escuelas para que los chicos aprendan que la diversidad cultural nos enriquece. Porque las bases de este continente son los pueblos originarios, europeos y africanos esclavizados. Hoy se discriminan a las personas de los pueblos originarios, se niega la presencia de los descendientes de aquellos africanos que trajeron y solo se pone en valor la migración europea, que no está mal en sí, pero hay que poner en valor todas nuestras raíces porque eso es lo que va a permitir tener más respeto y empatía en todas las comunidades.

¿Cómo se procesa culturalmente y se elabora la historia de la esclavitud en nuestro país y en la región para poder hacer esa transmisión hacia las nuevas generaciones?

Desde la Asociación, creemos que contar la historia que han vivido nuestras propias familias es fundamental. Después, entender y transmitir la historia del toque del tambor; mostrar y compartir que hay un candombe porteño, un candombe del litoral, uno en Corrientes, en Santa Fe. En distintos lugares donde se han reunido históricamente personas descendientes de africanos que han producido sus particularidades a partir de la matriz del toque originario africano. Son cinco golpes que, a nuestro parecer, son los que manejan la mayoría de la música de todo el continente americano. Entonces, abordar la historia entre los más jóvenes, a quienes les llama más la atención la música por ejemplo como vía de entrada hace que se interesen más. En las charlas que damos en las escuelas hacemos hincapié, de todos modos, en que va todo junto: la alegría y la tristeza. La alegría de la música, de pasar un momento agradable o expresarse incluso a través del tambor, pero también aquello que padecieron nuestros mayores y que hasta el dia de hoy se sigue viviendo, tal vez de otra forma porque ya no hay azote ni cadenas, pero persisten preguntas como “de dónde sos” y cosas así. Cuando en realidad somos preexistentes a la nación argentina, antes de que este país se independizara nosotros ya estábamos aquí. Estas son distintas formas de ir compartiendo nuestra historia con el resto de la comunidad.

¿Qué significa para ustedes trabajar por la visibilidad de la comunidad afrodescendiente, cómo se trascienden las efemérides en las que parece que toda una historia se reduce a solo un día de recuerdo o conmemoración?

En primer lugar, para trascender las efemérides es necesario que todo esto esté en las currículas escolares, que forme parte de los contenidos educativos generales y sea transversal. En segundo lugar, darle importancia a la historia de cada etnia, de cada pueblo con su riqueza cultural, su trayectoria, sus raíces. Y trabajar durante todo el año estos temas. Lograr que los chicos y chicas se interioricen, investiguen dentro de sus familias quiénes fueron sus ancestros, quiénes son sus padres y madres, de dónde provienen esas historias familiares, si hubo inmigrantes y de dónde, si provienen de migraciones internas muchas veces desde las provincias a la capital por cuestiones de trabajo, económicas, etc.; es decir, cómo llegaron ellos a estar aquí el día de hoy.

Está claro que debemos apuntar a que la juventud conozca y se reconozca en los procesos históricos para salir de las confusiones que vivimos hoy que siguen siendo muy eurocéntricas. Es necesario conmemorar nuestra fechas patrias, contar la historia de nuestros pueblos y celebrar nuestra diversidad cultural como argentinos.

¿Cuál es el balance que hacen de las convocatorias a las Asambleas y Marchas Antirracistas y Antifascistas que se fueron erigiendo como respuesta política a este clima de época violento instalado por este gobierno? ¿Les parece que ahí hay un germen de algo que pueda ser distinto, más esperanzador?

Carlos Lamadrid: Si bien yo estoy muy descreído porque he vivido muchos gobiernos de derecha y ahora esto que nos toca, a mí me da esperanza esta movilización en especial por la cantidad de juventud que está participando. Sí me parece que deberíamos salir más a la calle, decir acá estamos, estamos mal, sumar sectores que se auto convoquen y le hagan saber al estado que no se puede vivir así.

Jenni Sam: Coincido con Carlos en que falta más profundidad incluso combativa, más fuerza que aglutine. Tenemos que salirnos del lugar de poner la otra mejilla o de que a los palos les respondemos con amor, eso no funciona, los palos avanzan sobre nuestros viejos todos los miércoles. Hay que darle peso a las consignas porque si no quedan como un significante vacío, necesitamos acciones que realmente le cambien la vida a las personas más vulneradas y olvidadas por este sistema. Hay que involucrarse más, no esperar el llamamiento, que es muy necesario, pero que nos deja en un lugar de espera. Cuando alguien dice “negro de mierda” o “estos quilomberos”, poder parar y preguntar por qué decís eso, o comentar el origen de la palabra quilombo que es resistencia, organización comunitaria, todo lo contrario a un desorden o un caos.

Carlos Lamadrid: Y hace falta más de esto, de estos Festivales, de estos espacios en donde se reúnan los vecinos y vecinas, la cultura, el arte, la música, los tambores, los artesanos. Tenemos que convivir, dejar de encerrarnos en los celulares o en nuestras casas. Esto es imprescindible hoy.

¿Por qué les parece importante participar de Festivales como OesteToke en San Justo, situados en el conurbano bonaerense que descentralizan lo porteñocéntrico? ¿Cómo contribuye esto a generar lazos sociales y agrupamiento, algo que tanto los pueblos originarios, como la comunidad afrodescendiente e incluso la comunidad lgbttiqnb+ tenemos como un valor fundamental?

Carlos Lamadrid: Es muy importante rescatar la autenticidad que se da en estos encuentros comunitarios. Y terminar con la teoría de que Dios atiende en Buenos Aires. La Matanza, por ejemplo, es inmensa. El sur, el oeste son territorios riquísimos en nuestras diversidades. Tenemos que dejar de cruzar la General Paz para ir a expresarnos. Tenemos que expresarnos acá en los barrios, vivir en comunidad, de forma tribal y solidaria. Tiene que haber más festivales así, donde Jenni se pueda expresar, donde Perla que es la primera tamborera que tenemos en la familia, pueda transmitir su arte con su tambor que es lo que siente la gente de trabajo, la gente humilde, el verdadero pueblo que lucha todos los días. Seamos famosos acá en el barrio, en donde nos necesitamos unos a otros. Tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces, de nuestros vecinos, de ser bonaerenses y argentinos.