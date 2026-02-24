La línea 55 cambió de recorrido

Según la empresa, mano a San Justo no entrará en el Metrobus y con sentido a Barrancas de Belgrano, irá por Godoy Cruz. Buscan agilizar el servicio y evitar el nudo de tránsito a la altura La Rural.

Los usuarios habituales del servicio de la línea de colectivo 55, que circula por La Matanza, notaron modificaciones en el recorrido por el barrio de Palermo, desde el 13 de febrero pasado.

En ese sentido, los colectivos no entrarán en el Metrobus e irán por la avenida Santa Fe, a la altura de Plaza Italia, con sentido a San Justo/ Morón. De esta manera, dobla directo desde Santa Fe a Thames. En Thames y Güemes hay una parada nueva.

En tanto, las unidades que se dirigen hacia Barrancas de Belgrano irán por Godoy Cruz para evitar cuellos de botella.

Detalles del recorrido:

Con sentido a Belgrano: Serrano, José a. Cabrera, y Godoy Cruz, y siguen por las avenidas Santa Fe y Luis María Campos para seguir con su recorrido habitual.

En dirección a San Justo/Morón: avenida Luis María Campos, y A. Dresco. En Fritz Roy se ingresa a los carriles exclusivos del centro de Transbordo Pacífico con salida en Juan B. Justo.

Recordemos que la Línea 55 conecta con la Línea D de Subte y el tren San Martín.