Latest:
25 de febrero de 2026
Locales

La línea 55 cambió de recorrido

El 1 Digital

Según la empresa, mano a San Justo no entrará en el Metrobus y con sentido a Barrancas de Belgrano, irá por Godoy Cruz. Buscan agilizar el servicio y evitar el nudo de tránsito a la altura La Rural.

Los usuarios habituales del servicio de la línea de colectivo 55, que circula por La Matanza, notaron modificaciones en el recorrido por el barrio de Palermo, desde el 13 de febrero pasado.

En ese sentido, los colectivos no entrarán en el Metrobus e irán por la avenida Santa Fe, a la altura de Plaza Italia, con sentido a San Justo/ Morón. De esta manera, dobla directo desde Santa Fe a Thames. En Thames y Güemes hay una parada nueva.

En tanto, las unidades que se dirigen hacia Barrancas de Belgrano irán por Godoy Cruz para evitar cuellos de botella.

Detalles del recorrido:

Con sentido a Belgrano: Serrano, José a. Cabrera, y Godoy Cruz, y siguen por las avenidas Santa Fe y Luis María Campos para seguir con su recorrido habitual.

En dirección a San Justo/Morón: avenida Luis María Campos, y A. Dresco. En Fritz Roy se ingresa a los carriles exclusivos del centro de Transbordo Pacífico con salida en Juan B. Justo.

Recordemos que la Línea 55 conecta con la Línea D de Subte y el tren San Martín.

También te puede gustar

Fernando Espinoza otorgó un bono especial de fin de año de 300 mil pesos para las y los trabajadores municipales

La matanza Informa

Accediendo a Derechos llega a Gregorio de Laferrere y González Catán

La matanza Informa

Mercado Libre anunció una inversión en La Matanza por 75 millones de dólares

El 1 Digital

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *