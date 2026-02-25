Hacia una Matanza más sostenible: Nuevo Registro de Grandes Generadores de Residuos

A través de una nueva disposición del Gobierno local, supermercados, industrias y shoppings, entre otros, que generen más de mil kilos de residuos mensuales deberán registrarse en el Municipio. El objetivo es reducir la contaminación en calles y arroyos, promoviendo la economía circular, el empleo verde y generando ciudades más limpias y seguras.

En un paso decisivo hacia la soberanía ambiental y el cuidado del entorno urbano, el Municipio de La Matanza puso en marcha el Registro de Grandes Generadores de Residuos. La medida, coordinada desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, busca que quienes producen desechos a gran escala asuman la responsabilidad de su gestión, garantizando un distrito más limpio y resiliente frente a los desafíos climáticos.



Durante el 2024 se procesaron en el distrito más de 544 millones de kilos de residuos sólidos urbanos. El Municipio busca anticiparse al crecimiento proyectado para el 2030, estableciendo políticas ambientales que aseguren un manejo eficiente de estos residuos. De esta manera, podrán prevenirse obstrucciones en los desagües, clave para evitar anegamientos; focos de incendio y contaminación del suelo.



El nuevo Registro no solo es una medida de control, sino un engranaje clave para la economía circular, asegurando que los materiales recuperables vuelvan al ciclo productivo como insumos reciclados y generen empleo verde local.

La normativa alcanza a hiper y supermercados, centros logísticos, industrias, centros comerciales y cualquier establecimiento que genere más de 1000 (mil) kilos mensuales de residuos. Mientras que el desecho hogareño promedio (un kilo por persona al día) está contemplado dentro de la tasa municipal, estos grandes generadores deberán ahora cumplir con: Inscripción obligatoria, a través del portal: portalcontribuyente.lamatanza.gov.ar; Plan de Gestión, presentar una declaración jurada y un Plan de Gestión Integral de Residuos; Transporte y Tasa, informar el transporte contratado, renovar el registro cada dos años y abonar la tasa correspondiente.



En paralelo, esta iniciativa se complementa con la red municipal de Puntos Verdes, estaciones sustentables de recepción de residuos reciclables. Las vecinas y vecinos pueden consultar su ubicación en lamatanza.gov.ar/ambiente-sustentable.



Con esta nueva decisión, La Matanza consolida una política de Estado orientada al desarrollo sostenible, una herramienta clave para garantizar que el crecimiento productivo del distrito avance en plena sintonía con la protección del ambiente y el bienestar de todas las familias del distrito.a una Matanza más sostenible: Nuevo Registro de Grandes Generadores de Residuos

