Latest:
25 de febrero de 2026
EconomíaLocales

La Matanza impulsa nuevos beneficios fiscales que fortalecen la producción, el comercio y el empleo local

La matanza Informa

Ante la difícil situación económica que enfrenta el país, la Capital industrial de la Argentina atrae inversiones y genera trabajo con una batería de medidas para potenciar la actividad productiva y acompañar a las más de 7500 industrias, comercios y PyMEs del distrito.

El Gobierno local, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda, lanzó una batería de beneficios fiscales, contemplados en la Ordenanza Tarifaria y Fiscal 2026, con la finalidad de proteger a los sectores productivos, comerciales y de servicios, fomentar la inversión privada y seguir promoviendo la generación de empleo en el distrito.

Las medidas establecen importantes reduccionesexenciones y descuentos en las principales tasas municipales, alcanzando a industrias, comercios, PyMEs, pequeños contribuyentes, bancos, trabajadores independientes y nuevos emprendimientos, y exime hasta un 100% en tasas a las nuevas firmas que se radiquen en La Matanza y contraten personal.

Beneficios en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

En el sector industrial se implementó una reducción de escalas y alícuotas, beneficiando especialmente a medianas y grandes industrias.

Las PyMEs industriales mantienen la eximición del 100% de la tasa, favoreciendo a más de 1.500 pequeñas y medianas empresas matanceras.

Para el sector financiero (Bancos), se establece una reducción de alícuota del 7,5% al 7%.

En la escala general de comercio, también se aplican reducciones de escalas y alícuotas, impactando positivamente en medianos y grandes contribuyentes.

En el Régimen Simplificado (Monotributistas) no solo no se aplican aumentos, sino que se dispone una reducción del 50% en el pago, con la posibilidad de eximición total del 100% a solicitud de los contribuyentes que cumplan requisitos mínimos, beneficiando directamente a los pequeños contribuyentes.

Beneficios en la Tasa por Servicios Generales

10% de descuento para quienes se adhieran al débito automático.

10% de descuento por pago anual anticipado.

50% de descuento en las cuotas 5 y 6 del año 2026 para padrones sin deuda registrada entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025.

Impuesto Automotor Municipalizado

10% de descuento para contribuyentes adheridos al débito automático.

Tasa por Ocupación de Espacios Públicos

50% de reducción en la tasa 2026 para quienes cuenten con ocupación de espacios públicos en concepto de mesas y sillas, favoreciendo al sector gastronómico y comercial.

Plan Municipal de Generación de Trabajo y Producción 2026

Como parte de una política activa de atracción de inversiones, el Gobierno local implementó un Plan Municipal de Generación de Trabajo y Producción 2026, que contempla exenciones y descuentos especiales para nuevos contribuyentes que decidan radicarse en el distrito, alcanzando a los Derechos de habilitación de industria y comercio; la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene; los Derechos de publicidad y propaganda; la Tasa por Servicios Generales y los Derechos de construcción.

Los nuevos beneficios y medidas que pone en marcha la gestión del intendente Fernando Espinoza continúan la labor de siempre fortalecer el desarrollo productivo, la creación de empleo y reafirmar el acompañamiento permanente a los sectores que impulsan la economía local, consolidando a La Matanza como un distrito competitivo, previsible y atractivo para invertir.

Más info y acceso a los beneficios, ingresar a lamatanza.gov.ar/beneficios-2026 

También te puede gustar

Está abierta la inscripción a la Tecnicatura Universitaria en Biotecnología en el CUDI 

La matanza Informa

Las Colonias de La Matanza se sumaron a educar en el cuidado del ambiente

La matanza Informa

Abrieron las Convocatorias de Artistas de La Matanza

La matanza Informa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *