La Matanza impulsa nuevos beneficios fiscales que fortalecen la producción, el comercio y el empleo local

Ante la difícil situación económica que enfrenta el país, la Capital industrial de la Argentina atrae inversiones y genera trabajo con una batería de medidas para potenciar la actividad productiva y acompañar a las más de 7500 industrias, comercios y PyMEs del distrito.

El Gobierno local, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda, lanzó una batería de beneficios fiscales, contemplados en la Ordenanza Tarifaria y Fiscal 2026, con la finalidad de proteger a los sectores productivos, comerciales y de servicios, fomentar la inversión privada y seguir promoviendo la generación de empleo en el distrito.

Las medidas establecen importantes reducciones, exenciones y descuentos en las principales tasas municipales, alcanzando a industrias, comercios, PyMEs, pequeños contribuyentes, bancos, trabajadores independientes y nuevos emprendimientos, y exime hasta un 100% en tasas a las nuevas firmas que se radiquen en La Matanza y contraten personal.

Beneficios en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene



En el sector industrial se implementó una reducción de escalas y alícuotas, beneficiando especialmente a medianas y grandes industrias.



Las PyMEs industriales mantienen la eximición del 100% de la tasa, favoreciendo a más de 1.500 pequeñas y medianas empresas matanceras.



Para el sector financiero (Bancos), se establece una reducción de alícuota del 7,5% al 7%.



En la escala general de comercio, también se aplican reducciones de escalas y alícuotas, impactando positivamente en medianos y grandes contribuyentes.

En el Régimen Simplificado (Monotributistas) no solo no se aplican aumentos, sino que se dispone una reducción del 50% en el pago, con la posibilidad de eximición total del 100% a solicitud de los contribuyentes que cumplan requisitos mínimos, beneficiando directamente a los pequeños contribuyentes.



Beneficios en la Tasa por Servicios Generales

10% de descuento para quienes se adhieran al débito automático.

10% de descuento por pago anual anticipado.

50% de descuento en las cuotas 5 y 6 del año 2026 para padrones sin deuda registrada entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025.



Impuesto Automotor Municipalizado

10% de descuento para contribuyentes adheridos al débito automático.

Tasa por Ocupación de Espacios Públicos

50% de reducción en la tasa 2026 para quienes cuenten con ocupación de espacios públicos en concepto de mesas y sillas, favoreciendo al sector gastronómico y comercial.



Plan Municipal de Generación de Trabajo y Producción 2026



Como parte de una política activa de atracción de inversiones, el Gobierno local implementó un Plan Municipal de Generación de Trabajo y Producción 2026, que contempla exenciones y descuentos especiales para nuevos contribuyentes que decidan radicarse en el distrito, alcanzando a los Derechos de habilitación de industria y comercio; la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene; los Derechos de publicidad y propaganda; la Tasa por Servicios Generales y los Derechos de construcción.



Los nuevos beneficios y medidas que pone en marcha la gestión del intendente Fernando Espinoza continúan la labor de siempre fortalecer el desarrollo productivo, la creación de empleo y reafirmar el acompañamiento permanente a los sectores que impulsan la economía local, consolidando a La Matanza como un distrito competitivo, previsible y atractivo para invertir.



Más info y acceso a los beneficios, ingresar a lamatanza.gov.ar/beneficios-2026