Por trabajos de mantenimiento de AySA, podría verse afectado el servicio de agua en La Matanza

Con el objetivo de mantener el sistema de distribución de agua potable, AySA realizará trabajos de mantenimiento interno en la Estación Elevadora de La Matanza desde la noche del martes 12 de mayo hasta la tarde del miércoles 13.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció a sus clientes que, desde las 22 del martes 12 de mayo hasta las 15 del miércoles 13, el servicio de agua en La Matanza podría verse afectado.

En el marco del programa de mantenimiento 2026, y con el objetivo de mantener el sistema de distribución de agua potable, AySA realizará trabajos de mantenimiento interno en la Estación Elevadora ubicada en el Distrito. Asimismo, las localidades de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría también se podrían ver afectadas.

Cabe recordar que la Estación Elevadora entrega suministro de agua a más de dos millones de usuarios. Cuenta con un sistema de seis electrobombas, de las cuales cuatro operan las 24 horas del día y dos son de reserva. Estas últimas permiten reimpulsar el agua proveniente de la Planta Potabilizadora San Martín para su distribución a través de las redes domiciliarias.

En este contexto, AySA recordó a los usuarios que pueden adherirse al sistema de alertas programadas en la sección “Interrupción de servicio” desde la página web.

Ante cualquier duda los usuarios tienen a disposición el canal de atención autogestionada vía WhatsApp (11-5984-5794) y el 0800-321-AGUA (2482) para llamadas las 24 horas.