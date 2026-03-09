La Matanza puso en marcha el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos

Como parte de una fuerte política de Estado orientada a la sostenibilidad y la economía circular, el Gobierno local habilita un nuevo espacio estratégico en Villa Luzuriaga, para la gestión responsable de residuos voluminosos, integrando a la comunidad y a los recuperadores urbanos en el cuidado del ambiente, para una Matanza más limpia y segura.

Ya se encuentra en funcionamiento el nuevo Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Coordinado desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, este centro funciona en La Paz y De los Incas, Villa Luzuriaga, de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 9 a 13 hs.



Este espacio no solo busca optimizar la limpieza urbana, sino que constituye una decisión política firme para frenar el impacto ambiental de los desechos en las ciudades del distrito. Está destinado a que vecinas y vecinos puedan acercar aquellos residuos grandes generados en el hogar que no pueden ser retirados por el servicio habitual tales como: electrodomésticos tipo heladeras, cocinas, ventiladores, etc; muebles; colchones; restos de poda y ramas; escombros domiciliarios; mesadas, sanitarios, entre otros elementos del hogar.



Fiel a una visión de sustentabilidad con inclusión, el predio no solo permite la descarga gratuita de hasta 450 kg por vecino, sino que integra formalmente la actividad de los carreros al circuito de disposición responsable. Esta medida transforma una práctica informal en un eslabón clave de la cadena de higiene urbana, garantizando que el material recolectado no se disperse en zonas prohibidas. Los residuos que no están permitidos son: residuos tóxicos industriales; residuos provenientes de empresas o comercios; o residuos peligrosos.



Además, el Gobierno local dispone de móviles de prevención y fiscalización, que recorren el distrito para evitar el vuelco ilegal en basurales y promover el uso responsable del nuevo Centro de Residuos. La comunidad también puede denunciar estas situaciones, fortaleciendo el compromiso colectivo por una ciudad más limpia, en las RRSS: @municipiodelamatanza, @ambientematanza y facebook.com/AmbienteMatanza.

En paralelo, el Municipio cuenta con Estaciones Sustentables para que las vecinas y vecinos puedan acercar sus residuos reciclables. Pueden consultar ubicación y horarios en la web: lamatanza.gov.ar/ambiente-sustentable/gestion-de-residuos.



La Matanza continúa fortaleciendo la gestión ambiental para cuidar y recuperar espacios públicos, y lograr tener ciudades más limpias y sustentables, promoviendo la participación activa de la comunidad.