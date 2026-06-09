La Feria de Emprendedores de La Matanza llega a cada ciudad del distrito

Durante el mes de junio los espacios de comercialización local estarán en las localidades de San Justo e Isidro Casanova. La iniciativa del Gobierno local se fortalece para fomentar el crecimiento del empleo independiente y la economía social en el distrito, mientras aporta a la comunidad la oportunidad de realizar compras mucho más accesibles.

Los emprendimientos locales de La Matanza cuentan con el acompañamiento del Municipio para poder dar a conocer y vender sus productos a las vecinas y vecinos.

Con más de 120 puestos y coordinadas por la Subsecretaría General de Economía Social y Solidaria local, a cargo de Patricia Díaz, las Ferias de Emprendedoras y Emprendedores se han convertido en un motor fundamental para el desarrollo productivo del distrito.

La iniciativa permite la consolidación de proyectos y el acceso a nuevos consumidores, en plazas y puntos estratégicos; donde las y los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de rubros que incluyen pastelería, indumentaria, artesanías, cosmética natural, impresiones 3D y diseño, entre otros.

Durante este mes, la Feria de Emprendedores de MTZ estará en puntos neurálgicos del distrito de 10 a 20 horas:

La Plaza Atalaya de Isidro Casanova recibirá a los stands los días 19 y 20 de junio; mientras que en San Justo, la Plaza San Nicolás tendrá su actividad los días 11, 18 y 25 de junio -hasta las 18h-; y la emblemática Plaza San Martín los días 10,17 y 24 de junio.

Además, la feria Emprende Mujeres, estará el 13 de junio, de 16 a 21 horas en Hipermercado Chango Más, Avenida Juan Manuel de Rosas 3800, San Justo.

Si tenés un emprendimiento y aún no sos parte de la Red de Emprendedores de La Matanza, sumate!. Podés comunicarte al teléfono (011) 6063-4316, por WhatsApp al 11-4045-5349; o por correo electrónico a subgraleconomiasocialysolidaria@lamatanza.gov.ar