“El excombatiente nunca deja de trabajar por la soberanía de Malvinas”, destacaron desde el Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza

En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, aseguraron que “es una herida que no cierra y una convicción que no se negocia”.

En el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, desde el Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza recordaron que la soberanía “es más que un punto en el mapa” y que constituye “la integridad de nuestro territorio”.

“La lucha soberana se gana con argumentos, con diplomacia y con unidad. No es una disputa del pasado, es un compromiso del presente para las generaciones que vienen. Mientras haya una bandera flameando sin consentimiento argentino, la causa seguirá viva. Porque la soberanía no se olvida, se defiende”, compartieron.

En este contexto, El1 dialogó con Roque Arrieta, excombatiente e integrante del Centro de Veteranos matancero, indicó que, en esta fecha tan particular, los héroes “nunca van a claudicar los derechos de soberanía”. “Como institución y Centro de Veteranos, al igual que parte de Federación Provincial y Confederación Nacional, no cesamos nunca de presionar al Gobierno para que agote todos los recursos necesarios”, expresó.

Asimismo, resaltó la importancia de “demandar” al Estado cada vez que se cometan actos que afecten la soberanía argentina sobre las Islas. “El excombatiente no deja de trabajar nunca por la soberanía de Malvinas. Cuando nos preguntan qué sentimos al respecto, siempre pedimos a la gente que se ponga en el lugar de quienes fueron a defender la Patria, en el marco de una guerra donde 632 personas dieron su vida”, agregó.

La defensa de la soberanía, todo el año

Para Arrieta, hablar de lo ocurrido en Malvinas en 1982 no es solo “llevar la remera”, sino trabajar a diario con el fin de que los jóvenes tomen conciencia de semejante acontecimiento. “Queremos que la gente recapacite en le identidad, en el himno nacional y en todo lo que significa valores nacionales, porque son la base para poder reclamar soberanía. A veces es muy doloroso e irrita la liviandad, sobre todo de los políticos de turno, con la que hablan y cometen acciones atroces respecto a la soberanía”, consideró.

Por otra parte, denunció que otras fechas claves del conflicto bélico, como lo son el 2 de mayo, día del Hundimiento del ARA General Belgrano, pasan inadvertidas pese a su relevancia histórica. “A mí me genera bastante incomodidad como se olvidan de este día, en el que murieron 323 compañeros, más de la mitad de la totalidad de los que caen en conflicto. En los medios masivos de comunicación pasa muy inadvertido, pero no en los veteranos”, manifestó.

En tanto, Antonella Rodríguez, hija de Raúl «Palito» Rodríguez e integrante de Legado Malvinas, la agrupación de hijos local, reafirmó los derechos en las Islas. “Más allá de la fecha en particular, insistimos en que Malvinas tiene que ser todo el año. Más allá de la comandancia de estos tiempos, seguimos malvinizando diariamente desde el programa Malvinas en las Escuelas y continuamos con el trabajo en nuestro Museo de Ramos Mejía”, cerró.