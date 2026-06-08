Más de un millón de personas despidieron al Indio Solari

Fanáticos, colegas, familiares y personas de todo el país se acercaron al micro estadio José María Gatica para dar el último adiós a uno de los referentes del rock nacional.

El pasado viernes todo un país se vistió de luto frente a una de las noticias más inesperadas: el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari. La noticia fue un bombazo de agua helada para todos y sobre todo para los fans que adoraban su música como una religión.

Luego de conocerse en detalle los resultados de la autopsia, que indicaba que el artista sufrió un ACV, desde el entorno familiar organizaron con autoridades provinciales un velatorio en el Polideportivo José María Gatica, en Villa Dominico, partido de Avellaneda.

Personas de diferentes puntos del país se acercaron hasta el predio para dar el último adiós, a unos de los referentes indiscutidos del rock nacional. El Indio Solari marcó a muchas generaciones con sus canciones y su estilo poético que se plasmaban en sus letras. Así, más de un millón de almas se presentaron entre canticos, con banderas, remeras y hasta se llevó a cabo un extraordinario mural en homenaje a su legado artístico y cultural.

El legado del Indio…su música

Durante todo el domingo, la fila para ingresar al recinto iba creciendo cada vez más, se registraron más de 70 cuadras de ricoteros. El velatorio se realizó de manera organizada y respetuosa, muchos de los fans dedicaron cartas elogiando al frontman de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, otros regalaron sus banderas, remeras, flores y objetos con gran valor sentimental.

Por otra parte, se realizó un concierto en homenaje al artista, tal como quería la familia, para honrarlo. Sumado a esto, en el operativo de seguridad y asistencia participaron más de 1.500 efectivos de la Provincia para contener a la multitud. A su vez, figuras del ámbito cultural y político dijeron presente.

Dicho adiós fue una de las manifestaciones de dolor popular más masivas, impactantes y conmovedoras de la historia de la cultura argentina. De esta manera, durante 18 horas una marea humana se acercó para verlo por última vez y recordarlo. A pesar del mal clima la gente seguía llegando y, a las 4 de la madrugada, la familia del Indio decidió dar por finalizado el velatorio. Hasta el momento, la familia no informó donde será la última morada del cantante.