Anticipan baja presión: AySA realizará un operativo de Inspección de Ríos Subterráneos en el Oeste del AMBA

Los trabajos, que afectarán el funcionamiento de las Estaciones Elevadoras Tres de Febrero y Morón, podrían interrumpir el servicio del agua potable en localidades del Oeste del Conurbano.

Con el fin de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) continúa con su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2026, que involucra operativos en la red troncal de distribución. Como resultado, el servicio en zonas del Oeste del Conurbano bonaerense podría verse interrumpido, anticiparon.

Una nueva inspección comenzará este jueves 2 de julio por la noche en el tramo “Saavedra-Morón” para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en correcto estado para su desempeño.

Estas acciones afectarán el funcionamiento de las Estaciones Elevadoras de Tres de Febrero y Morón. Los operativos se realizan semanalmente, de manera programada y en horario nocturno para minimizar el impacto en las zonas abastecidas por las Estaciones Elevadoras involucradas.

Al respecto, AySA informó que podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio entre las 22 del jueves y las primeras horas de la tarde del viernes 3 de julio en localidades de los partidos de Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo y La Matanza (zona norte).

El trabajo de AySA

Los ríos subterráneos son “mega cañerías” de hasta cinco metros de diámetro construidos entre los años 1950 y 2000 e interconectados a 35 metros de profundidad. “Son megaestructuras que sirven para transportar el agua proveniente de las Plantas Potabilizadoras hacia las Estaciones Elevadoras y luego, mediante impulsiones, es distribuida a la red”, explicó Fabián Orlando, gerente de Diagnóstico, Estudios y Modelos Hidráulicos de la Dirección de Ingeniería de la empresa estatal.

Sobre el procedimiento, detalló que, para su realización, es necesario contar con buzos que descienden con el equipamiento necesario en un mini submarino (ROV), un vehículo autopropulsado que navega en el interior del conducto para filmar y detectar anomalías.

“Esto nos posibilita diagnosticar y mantener las instalaciones que resultan vitales para el servicio de agua potable. Tenemos que anticiparnos a cualquier problema que tengamos en estos ríos para, en caso de llegar a tener algún imprevisto, buscar la solución”, explicó.

La empresa solicitó a los usuarios hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas y recordó que quienes cuenten con tanque de reserva domiciliario no se verán afectados, siempre que hagan un uso racional del agua almacenada. Los operativos continuarán hasta noviembre en diferentes zonas del AMBA y permitirán inspeccionar distintos tramos de los ríos subterráneos como parte del Programa 2026.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp (11-5984-5794). Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales en Instagram (@aysa.oficial) y en Facebook (AySA.Argentina), o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.