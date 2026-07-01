Vacunación gratuita contra la Fiebre Amarilla en La Matanza

El cuidado de la salud de la población y la prevención de enfermedades vectoriales suma una nueva acción en el distrito, con el objetivo de garantizar una cobertura sanitaria segura para las viajeras y viajeros locales.

El Gobierno local mantiene activo su dispositivo de inmunización gratuita contra enfermedades transmitidas por vectores, que son procesos infecciosos provocados por microorganismos, como virus, bacterias o parásitos.

La vacuna contra la Fiebre Amarilla está disponible en las dependencias centrales de Salud local, no requiere turno previo, es gratuita y está destinada a las personas que planeen trasladarse a regiones con transmisión comprobada de la enfermedad.

Las dosis se aplican todos los jueves del año. La atención se realiza por demanda espontánea, en el horario de 8 a 13 h, en la sede ubicada en Entre Ríos 3037, San Justo.

Desde la Secretaría de Salud Pública, recordaron la importancia clave de planificar la aplicación, ya que la dosis única -que protege para toda la vida- debe ser inoculada al menos diez días antes de ingresar a las zonas endémicas para asegurar su efectividad.

Al tratarse de una vacuna viva atenuada, hay que tener en cuenta los requisitos obligatorios, antes de acercarse al vacunatorio:

Quienes tengan entre 1 y 60 años pueden acceder de forma libre, mientras que los menores de un año y personas adultas mayores de 60 años necesitan presentar de manera obligatoria una orden médica firmada; en tanto, se recuerda que la aplicación está contraindicada para personas gestantes.

Por otra parte, se encuentran disponibles de forma gratuita todas las dosis del Calendario Nacional y de la Campaña Antigripal 2026 para todas las edades.

Las vacunas se aplican en todos los efectores de salud locales y en el Vacunatorio Central (Monseñor Marcón 3523, San Justo, de 8 a 15 h), como así también en las postas territoriales itinerantes, cuya ubicación semanal se difunde en las redes oficiales y sus actividades se suspenden por lluvia. De esta manera, el Gobierno local continúa garantizando el acceso a una salud pública de calidad.