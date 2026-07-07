La Argentina se siente en La Matanza: Festejos por el Día de la Independencia

Volvemos a celebrar el 9 de Julio con actividades para todas las familias del distrito, Este año podrán disfrutar del tradicional desfile patrio, una megaexposición de más de 300 autos, un paseo gastronómico, la feria matancera con más de 150 emprendedores locales y diferentes espectáculos, en la localidad de González Catán.

En un nuevo Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, el Gobierno local organizó los festejos de este jueves 9 de julio. Serán de 10 a 17 horas, en la intersección de Simón Pérez y Patagonia, en González Catán, para que todas las familias matanceras compartan una jornada de orgullo nacional, durante el feriado de una de las fechas más importantes de nuestra historia pasada y actual.



Quienes se acerquen podrán disfrutar del tradicional desfile patrio del que participarán varias de las entidades que hacen a nuestra comunidad. Además, este año contará también con una gran muestra automotor que incluirá más de 300 vehículos en exposición para que puedan ver, conocer y disfrutar de los históricos automóviles. Habrá food trucks con diversas opciones gastronómicas y más de 150 emprendedores del distrito, que ofrecerán una gran variedad de productos artesanales de todo tipo.



Las y los esperamos a todos para vivir esta gran fiesta popular para recordar una fecha sumamente relevante en nuestro país, y que dio forma a la patria que defendemos y celebramos siempre.



La Patria se vive en La Matanza con una jornada memorable para disfrutar el feriado con amigos y familia, entre múltiples actividades y entretenimientos para todas las edades.