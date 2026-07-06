Ramos Mejía y Morón, las localidades donde avanzan las obras del Tren Sarmiento

En cercanías de ambas estaciones se llevan adelante las obras clave para la seguridad operacional en la concurrida línea ferroviaria que conecta al Oeste con CABA.

En el marco de la emergencia ferroviaria, decretada por el Gobierno nacional, siguen adelante una serie de obras fundamentales para continuar mejorando la seguridad operativa en la Línea Sarmiento.

Actualmente, se ejecutan trabajos en el señalamiento, obras civiles en las estaciones Morón y Ramos Mejía y actualizaciones sobre el tendido de vías. “El plan de obras forma parte de una estrategia integral orientada a recuperar condiciones básicas de seguridad y operación que habían sido postergadas durante años”, destacaron desde Trenes Argentinos.

El detalle de todas las obras

Trenes Argentinos Infraestructura lleva adelante una serie de trabajos de renovación integral del sistema de señales: el recambio de los aparatos de vías en Caballito, el acondicionamiento de señales en Liniers, la modernización de la mesas de mando de las cabinas y cambios que opera en las estaciones de Castelar, Haedo y Moreno, y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Asimismo, efectúan la mencionada puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía. En ambos casos, se están adecuando las instalaciones (edificios principales, baños e ingresos), se renuevan los andenes y se actualizan los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.

En cuanto a los rieles, y como parte del proceso de mantenimiento general del tendido, se avanza en la depuración de la vía número 4 de Moreno para garantizar la normal prestación de los servicios.