Alumnos de la Escuela Técnica N° 8 restauran una histórica aeronave Gloster Meteor

Docentes y estudiantes del colegio Jorge Newbery, de Villa Luzuriaga, trabajan en los motores de un avión donado por el Aeroclub de Chivilcoy.

Hace más de 80 años que la Escuela Técnica N° 8 Jorge Newbery, de Villa Luzuriaga, forma técnicos aeronáuticos y electromecánicos con excelencia, responsabilidad y valores. En este contexto, alumnos de último año de la primera modalidad comenzaron la restauración de una histórica aeronave Gloster Meteor.

Donado por el Aeroclub de Chivilcoy, fue el primer avión caza a reacción, impulsado por chorros de aire en lugar de hélices, utilizado por los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. En diálogo con El1, los alumnos y docentes involucrados en la restauración indicaron que la aeronave es de 1948 y forma parte del patrimonio histórico nacional.

“Todo lo que estuvimos aprendiendo los últimos seis años lo estamos poniendo en práctica con este proyecto que se basa en ‘canibalizar’. Esto significa que sacamos componentes operativos de una aeronave para instalarlo en otra”, explicó Mara, estudiante de la Técnica N° 8.

“La idea es que para fin de año ya esté lista la aeronave con los dos activos funcionando. Un motor ya está operativo, y ahora nos encontramos trabajando en el segundo para que también esté en condiciones”, agregó Giuliana, otra estudiante.

La importancia de la Escuela Técnica N° 8 en La Matanza

El docente Nicolás Moreno destacó que el objetivo de la propuesta es que los alumnos pongan en práctica el trabajo arduo, las capacitaciones y las lecturas que se desarrollaron en las aulas. “Queremos que trabajen sobre material real, de manera que trabajen lo teórico y lo práctico. Tratamos que los aviones estén impecables y los chicos trabajen bien”, consideró.

En esta misma línea, resaltó la importancia del aprendizaje de los procedimientos de seguridad para llevar a cabo las tareas de restauración. “En la escuela impulsamos muchas prácticas y ofrecemos una dinámica que permite que los alumnos egresen lo mejor formados posibles. Somos la única escuela de aeronáutica de La Matanza y una de las pocas del país. Es una especialidad muy importante”, indicó.

Al referirse al complejo contexto con respecto a la falta de financiamiento para la educación técnica, Moreno reivindicó esta modalidad y valoró el trabajo de los futuros técnicos. “Hay que recordar la importancia de esta formación. Tenemos egresados que trabajan en compañías aéreas importantes de todas partes del mundo. Ellos salieron de acá, por lo que tenemos que seguir formando profesionales que, dentro de unos años, van a estar reparando los aviones en los que vamos a volar”, cerró.