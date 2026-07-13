Fernando Espinoza: «No hay libertad ni independencia con una economía que ahoga el salario argentino y roba las oportunidades de los más  jóvenes».

Las jornadas integrales de atención comunitaria del Gobierno local funcionarán del 14 al 17 de julio, de 10 a 15 horas. Las vecinas y vecinos podrán acceder en forma gratuita a trámites de DNI, vacunación de calendario, asesoramiento en programas sociales, acompañamiento a emprendedores y el boleto estudiantil para las y los jóvenes, entre otras gestiones.

Municipio en tu barrio entrega soluciones rápidas y gratuitas cerca de cada hogar. En cada jornada, se brinda atención médica básica, como vacunación de calendario, antigripal y COVID-19, además de controles de presión y test de VIH-Sífilis; y se facilita el acceso a documentación esencial, incluyendo turnos para el DNI y la tramitación de partidas o certificados de domicilio.

La iniciativa está coordinada por la Secretaría de Juventudes local en conjunto con las áreas de Salud, Desarrollo Social y Economía Social, para que la comunidad cuente con una ventanilla única para agilizar las múltiples gestiones que acerca el Municipio a las familias.

Entre los servicios disponibles, también se podrá tramitar el boleto estudiantil, registrar la tarjeta SUBE en el Punto Joven o realizar la inscripción a la Policía Bonaerense. Asimismo, habrá asesoramiento integral en programas sociales, entrega de semillas para huertas familiares y asistencia técnica para emprendedores, con respecto al monotributo, cursos y ferias locales.

Cronograma y ubicaciones de Municipio en tu barrio:

Martes 14 de julio: Club 25 de mayo – Marcos Paz y Río Cuarto, Gregorio de Laferrere.

Miércoles 15 de julio: Parroquia Stella Maris – Bermúdez y Juan Florio, Villa Luzuriaga.

Jueves 16 de julio: Escuela Primaria N° 147- El Junco y El Bagre, Ciudad Evita.

Viernes 17 de julio: Escuela Primaria N° 180- José León Larre y J.B. Bustos, González Catán.

De esta manera La Matanza sostiene la importancia de contar con un Estado presente, y en vinculación directa con la comunidad. Toda la información y las próximas fechas pueden consultarse en las redes oficiales de @municipiodelamatanza y @juventudeslamatanza.