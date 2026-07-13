Subsidios: se extendió el reempadronamiento para clubes de barrio

Los clubes de barrio y de pueblo beneficiarios de los subsidios energéticos tendrán más tiempo para completar el proceso de reempadronamiento mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Este miércoles, a través de la Disposición 6/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía de la Nación extendió el plazo para que clubes de barrio y de pueblo accedan a los subsidios energéticos. La nueva fecha límite es el 31 de diciembre de este año.

Así, los clubes de barrio y de pueblo beneficiarios de los subsidios energéticos tendrán más tiempo para completar el proceso de reempadronamiento mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). La medida busca garantizar que las instituciones que ya reciben la ayuda la puedan mantener mientras finaliza la evaluación de las solicitudes.

En la resolución, se explicó que el plazo original resultó insuficiente porque no todas las entidades alcanzadas por el régimen completaron el reempadronamiento. De esta forma, si no se extendía el lapso de tiempo, una gran cantidad de clubes perdería el beneficio por razones administrativas a pesar de cumplir con los requisitos que establece la Ley N° 27.098.

No cambian los requisitos

Además, se aclaró que esta prórroga no cambia los requisitos para el acceso al beneficio, como tampoco implica la incorporación automática de nuevos clubes. Asimismo, se precisó que la extensión solo está dirigida al reempadronamiento de los clubes que ya son beneficiarios: el resto se seguirá tratando de acuerdo a la legislación vigente.

En julio del año pasado, cuando el Gobierno informó que los clubes tenían que completar este proceso administrativo para no perder los subsidios a los servicios, más de 800 dirigentes deportivos manifestaron su “enérgico rechazo a la quita de subsidios a las entidades”. Los clubes destacaron su rol social y comunitario para el desarrollo y el deporte argentinos.