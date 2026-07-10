Fernando Espinoza: «No hay libertad ni independencia con una economía que ahoga el salario argentino y roba las oportunidades de los más  jóvenes».

Luego de un contundente análisis del crítico contexto nacional, el intendente de la quinta provincia argentina, Fernando Espinoza convocó a la unidad ante una multitud presente en la localidad de González Catán y expresó: «Las argentinas y argentinos unidos vamos a sacar adelante otra vez al país, y dejar atrás esta etapa de entrega del patrimonio nacional, de los recursos naturales y de nuestra soberanía».

La Matanza celebró junto a miles de vecinas y vecinos, escuelas, jardines de infantes, instituciones intermedias, diversas entidades, empresarios, comerciantes, trabajadoras y trabajadores y las fuerzas vivas del distrito. una de las fechas más importantes de la historia argentina. el aniversario de la independencia, con un desfile patrio y un acto encabezado por el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza.



«Estar al lado de mis vecinas y vecinos, que hoy salieron a la calle a festejar este nuevo Día de la Independencia, escucharlos y transformar la desesperanza, la bronca y la tristeza que hoy sienten la mayoría de las argentinas y argentinos, en alegría, es muy emocionante», expresó Fernando Espinoza durante el acto.



«Desde las Islas Malvinas, Ushuaia hasta La Quiaca, no hay libertad ni independencia mientras haya jubilados que pasan hambre, trabajadores con salarios de indigencia, científicos que deben irse del país porque acá no los escuchan y no tienen trabajo, y estudiantes que terminan la secundaria o la universidad y no tienen dónde ir a trabajar», enfatizó Fernando Espinoza.



«La Iglesia dijo que estamos viviendo en una Argentina marcada por la corrupción, la pobreza y el abandono, como consecuencia de las políticas de Milei y del Gobierno nacional. No hay libertad ni independencia con una economía que ahoga el salario argentino y roba las oportunidades de las y los jóvenes, y con un Presidente y un Gobierno que festeja el 4 de Julio como si fuera el Día de nuestra Independencia», sostuvo Fernando Espinoza



«La gente no da más, pero escucho que dice que ‘vamos a salir adelante, que tenemos que unirnos’. La unidad de todos los sectores de la sociedad, desde las provincias argentinas hasta la Capital Federal y el conurbano bonaerense, es el camino«, señaló Fernando Espinoza, y concluyó: «Vamos por una nueva Argentina que sea la renovación para la transformación de la vida de los 47 millones de argentinas y argentinos».