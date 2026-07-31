Mayor protección en paradas de colectivos para las vecinas y vecinos de La Matanza

El sistema de tecnología de prevención municipal se fortalece con la red de Paradas Seguras conectadas con el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM), para cubrir cualquier emergencia, desde los refugios del transporte público.

Más de 1.500 Paradas Seguras funcionan en distintos puntos del distrito, para quienes utilizan de manera diaria el colectivo como transporte de traslado y permiten facilitar la asistencia, ya que la tecnología instalada permite la comunicación directa con el COM.

Estos puntos sirven como acceso instantáneo al sistema de protección, para que las usuarias y usuarios puedan alertar si se produce algún siniestro o ilícito en la vía pública. Están ubicadas en sitios estratégicos y cada una cuenta con señal de WiFi, cámara 360°, botón antipánico, intercomunicador con el COM y sistema de altavoz.

Las Paradas Seguras de MTZ forman parte del ecosistema de protección del distrito, compuesto por el Anillo Digital con lectoras de patentes; más de 100 puntos seguros, en plazas y centros de comerciales; más de 20 mil alarmas vecinales; alarmas monitoreadas en escuelas, entre otros dispositivos tecnológicos.

Además, recientemente el municipio incorporó el Sistema Multiagencia, que funciona desde el Centro de Operaciones y Monitoreo, y permite optimizar la tarea de las fuerzas de seguridad, el servicio de emergencias local y Defensa Civil utilizando los recursos de una manera más estratégica y eficiente.

La inversión en infraestructura de prevención continúa siendo una apuesta innovadora del Municipio de La Matanza, genera grandes resultados en materia de seguridad porque colabora directamente con la policía bonaerense y mejora los mecanismos de protección, destinados a las vecinas y vecinos.