El Sarmiento circulará con recorrido limitado entre Liniers y Moreno este fin de semana

Por obras en zona de vías, según anunció la empresa Trenes Argentinos.

El tren Sarmiento, que presta servicio entre la Ciudad de Buenos Aires y la zona Oeste del Gran Buenos Aires (GBA), circulará con recorrido limitado este fin de semana. Por obras en zona de vías, funcionará entre las estaciones Liniers y Moreno durante las primeras horas del domingo 2 de agosto.

De esta manera, el primer tren Moreno – Once saldrá a las 5.47 del domingo, mientras que partirá a las 7.22 en dirección Once – Moreno. Las modificaciones fueron anunciadas desde Trenes Argentinos por obras entre las estaciones porteñas de Liniers y Once.

Obras en el tren Sarmiento

Durante el fin de semana largo del 9 de julio, y ante obras de seguridad, el servicio del tren Sarmiento se vio interrumpido por cuatro días. Durante las jornadas, se realizaron intervenciones en diferentes sectores de la traza principal de la línea. Estas tareas se desarrollaron en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional y llevadas adelante por Trenes Argentinos Infraestructura.

En cuanto a los trabajos de señalización, se efectuó el cambio del aparato de vías número once de Caballito y el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers. También incluyó la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Castelar. En tanto, reemplazaron el cableado de señalización del puente Reconquista en Paso del Rey.

Asimismo, se llevaron adelante tareas de obras civiles en el andén número dos de Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, que están siendo puestas en valor. También se ejecutó la depuración del tendido de vía número cuatro de Moreno, con personal de la Línea Sarmiento.