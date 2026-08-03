Mes de las niñeces: Actividades para llevar alegría a niñas, niños y toda las familias de La Matanza

Llega agosto y es el momento de celebrar a las niñeces con propuestas libres y gratuitas: Shows en vivo, Kermés y Juegos, recorrerán las plazas y polideportivos para llevar diversión a cada rincón del distrito.

El derecho al juego, la cultura y la recreación se garantizan todo el año en La Matanza, y este mes celebran a todas las infancias y niñeces con una agenda itinerante pensada para que disfruten de tardes de fiesta en sus propias ciudades.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno local, a través de la Secretaría de Juventudes, recorrerá distintas localidades con jornadas que combinan espectáculos de artistas locales, kermés, feria de emprendedores, postas deportivas y actividades artísticas participativas. Cada encuentro busca fortalecer la integración comunitaria y asegurar el acceso igualitario a espacios de disfrute cerca de casa.

Para llevar adelante este despliegue, el trabajo se realiza de manera articulada con clubes de barrio, sociedades de fomento, organizaciones comunitarias y voluntarios locales, consolidando una red territorial que permite acompañar y agasajar a las infancias en cada plaza.

Las actividades se desarrollarán todos los sábados de agosto, de 14:00 a 18:00 horas, según el siguiente cronograma:

Sábado 1 de agosto: Plaza Marina, Villa Luzuriaga (Bermúdez y Juan Florio).

Sábado 8 de agosto: Polideportivo Manzanares, Villa Luzuriaga (Berna y Perito Moreno).

Sábado 15 de agosto: Plaza Héroes de Malvinas, Virrey del Pino (California, entre Santiago del Estero y Manzanares)

Sábado 22 de agosto: Plaza 9 de Julio, Rafael Castillo (Jaramillo y Dávila).

Sábado 29 de agosto: Plaza Dorrego, González Catán (Soberanía Nacional y Atalco).

Una agenda abierta a toda la comunidad para compartir en familia, divertirse en comunidad y garantizar que cada chica y chico del distrito disfrute de su derecho a jugar.